國泰世華推「1234」營運策略 獲利拚再創高

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國泰世華銀行今(31)召開「經營管理研討會」，由國泰世華銀行董事長郭明鑑率領高階主管，及來自海內外各地超過300位各單位主管齊聚一堂，宣布國泰世華將持續打造以客戶為中心的One Bank，以「1234」的策略迎接嶄新的三年，持續強化營運績效。

過去三年黑天鵝事件頻傳，全球經濟陷入難以預測的風險時，但國泰世華堅持以One Team精神打造One bank 的服務思維，以「輕」迎戰的策略成功推動數位轉型，幫助獲利屢創新高，2023年稅後淨利達289億，年成長率13％，獲利再創歷史新高。

郭明鑑表示，現在的所有成績都是累積而來，感謝全體同仁的努力，未來轉型的列車將會持續往前開，希望同仁不僅要優化業務，也要勇於溝通、交流想法，一起向前邁進。

展望未來，國泰世華將以「1234」策略迎戰，由打造One Bank願景出發，以「數位」和「智能」做為2大驅動力，藉由深厚的科技與創新實力，推動3項業務主軸的營運效能，包括「新零售」、「新法金」、「新市場」，結合多年轉型經驗，充分運用跨售、跨國、跨領域等能力，開拓不同業務市場，亦將持續深耕4項基礎工程，包括強化「IT資安」量能、豐富「跨域人才」、健全「風管與法遵」制度，以及落實「ESG」永續理念，期待能建立更強健的經營體質、迎接未來的挑戰與機會，達到One Bank的願景，助獲利再創新高。

國泰世華認為，員工是維持銀行競爭力的重要基石，因此不僅打造具有競爭力的薪酬制度與職域環境、更積極創造開放的環境，邀請員工了解和參與全行的經營策略，確保全員上下一心向前邁進。

本次經營管理研討會首次對內直播，分享如行內的反詐成果、永續進度以及未來公司的經營方向，同時為感謝同仁的參與和付出，頒發員工楷模等獎項，總計共90名同仁在全行的轉播下接受公開表揚，強化企業內的凝聚力。國泰世華勉勵同仁堅定朝轉型目標大步邁進，攜手挑戰獲利再創新高。