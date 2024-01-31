美國離職率銳減 經濟放緩警訊

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美國去年離職人數銳減12％，對總體經濟來說不是好事，反映出美國經濟被看衰，勞工對就業市場的信心下滑，擔心要花更長時間才找得到工作。

勞工部30日公布，2023年全美辭職人數，由2022年創歷史新高的5,060萬減至4,450萬，減幅610萬或12％。

光是去年12月的辭職數，經季節性調整後，跌到近3年來的單月新低。12月離職率經季調後為2.2％，相較前年同期的2.6％明顯下滑。

離職人數變少，意味員工對轉職失去信心，要不就是滿意目前的工作。全球最大職業社交網站領英（LinkedIn）近來調查發現，大部分勞工考慮今年轉換跑道，但很多苦無機會。

去年12月美國雇用率，自前年同期的4％降至3.6％。經濟學家指出，這代表企業採觀望態度，想留住既有的員工，但無意增聘人手。

這與新冠疫情期間員工辭職數激增，企業雇主面臨勞力短缺窘境大相逕庭。2021和2022這兩年，雇主為了徵人大打廣告，甚至連員工背景調查都免了，除大幅加薪之外，餐廳及工廠還發簽約獎金給員工。

但近幾個月來，求職者遭連串噩耗打擊，包括企業大動作裁員、加薪幅度縮小、部分行業聘雇明顯放緩。

德意志銀行資深美國經濟學家萊恩（Brett Ryan）表示，離職率下降，企業雇主徵才壓力減輕，薪資增幅勢將受到抑制。儘管想加薪的勞工不樂見，但對努力馴服通膨的聯準會來說是好消息。

美國經濟去年甩開衰退預測陰影，呈現驚人成長。不過進入2024年，經濟學家預期美國經濟擴張熱度將大幅冷卻，每月就業人口僅新增6.4萬，不及去年22.5萬的三分之一，也遠低於2022年的39.9萬。

全美職缺數雖仍高於疫情前水位，相較2022年初高峰已大大回落。去年12月職缺數900萬，比一年前的1,120萬少。