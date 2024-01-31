人人有獎！ 三澧集團新春消費滿千送刮刮樂 6688元獎金免費吃大餐

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農曆新年即將到來，搶攻春節聚餐商機，三澧餐飲集團各品牌推出應景主題料理，主打內用、外帶一應俱全，更加碼推出春節刮刮樂活動，豪撒逾550萬元好禮與民眾歡度春節，最大獎為6688元好運抵用金，還有「天吉屋」免費吃一整年、BELLINI Pasta Pasta價值1280元的雙人套餐等獎項，業者掛保證中獎率100％，人人有獎。

【消費滿千送刮刮卡 6688元抵用金誘人】 民眾於2月8日小年夜到14日年初五春節連假期間至集團旗下品牌，包括義式料理餐廳「BELLINI CAFFE」和「BELLINI Pasta Pasta」、「MOLINO手工義大利麵工場」、壽喜燒品牌「MO-MO PARADISE」、日式丼飯品牌「天吉屋」與「吉天麩羅」等任一間店鋪消費，結帳金額滿1000元即送刮刮卡1張，2000元送2張，以此累送。刮刮卡有機會刮中「好運抵用金」，共有6688元、1688元、888元等金額可折抵餐飲消費。

此外，刮刮卡也有機會刮中餐點兌換券，包括「BELLINI Pasta Pasta」價值1280元的雙人經典套餐、「吉天麩羅」價值1480元富套餐、「天吉屋」價值980元的雙人套餐兌換券等。

【義式料理新春限定 歡聚分享餐料多味美】 因應農曆新年，三澧餐飲集團旗下品牌也推出應景的新春主題料理搶市，義料品牌「BELLINI Pasta Pasta」及「MOLINO手工義大利麵工場」共同推出4人份的「新春歡聚分享餐」，由義式料理主廚特製5款新春料理，主菜「稻草煙燻燒炭烤翼板牛排和豬梅花」，翼板牛排香甜多汁，舒肥過後的豬梅花Q彈帶勁，上桌前於鍋內使用稻草煙燻，呈現2款肉品多層次的風味；而「尼斯炭烤鮭魚花園沙拉」，多達13種蔬菜及配料，搭配炭烤鮭魚，讓尼斯沙拉更顯豐富，並意寓著龍年豐收興隆的心意。

另一道含有豐盛配料的「BBQ烤雞鮮蝦起司比薩餃」，以自製BBQ醬炭烤雞肉、白蝦、馬茲瑞拉起司、小番茄等，將所有食材都包覆在比薩餃裡，烤至金黃色的比薩餃就像大顆金元寶，符合吉祥好彩頭寓意。

主食「初戀拿坡里牛肉漢堡排義大利麵」，豐厚多汁的牛肉漢堡排置於拿坡里義大利麵之上，盛放在熾熱的鑄鐵鍋中，最後淋上新鮮雞蛋液，趁熱拌於義大利麵中，濃郁蛋香和手作牛肉漢堡排、起司醬帶給味蕾幸福滋味。飯後甜點「鮮草莓帕芙洛娃」，輕盈雪白的蛋糕體，口感酥脆鬆軟，與新鮮草莓、藍莓一起入口，甜中帶酸，宛如夏日薰風，為舌尖帶來清爽感。「新春歡聚分享餐」適合4人共享，售價2980元。另可用350元優惠價加購原價650元的水蜜桃氣泡酒。

【點購極上祥龍天丼 抽免費爽吃一整年】 日系料理由連續10年榮獲日本全國天丼金賞獎的「天吉屋」隆重推出「極上祥龍天丼」，選用美國花龍龍蝦，裹粉酥炸後口感彈牙鮮甜，搭配生食級干貝、入口即化的半熟蛋，最後淋上獨家秘熬醬汁一同拌入越光米飯，濃郁蛋香與鹹甜交織的米飯香非常開胃。

2月5日至29日點購「極上祥龍天丼」，有機會抽「天吉屋免費請您吃一整年」，共10個名額，中獎者每月可來店免費兌換「天吉屋」料理1份，每個月1份，共12個月皆可免費品嘗香酥鮮美的天丼。

【澳洲和牛雙人套餐 外帶壽喜燒宅家吃】 春節團聚，許多人愛吃鍋，壽喜燒品牌「MO-MO PARADISE」因應國人年節團圓喜吃鍋物，即日起推出「澳洲和牛雙人生食外帶套餐」，提供澳洲和牛前腿心及三叉肉M6-7等級2款肉品，前腿肉油花、瘦肉分佈比例完美，肉質鮮嫩；三叉肉為臀部至後腿的部位，口感扎實有彈性。搭配品牌人氣壽喜燒，肉脂香氣結合甘甜醬汁在舌尖交織漫延，過年在家也能品嘗日本關東區和牛壽喜燒的美味。「澳洲和牛雙人生食外帶套餐」售價1080元，提供外帶、外送服務。

另有多款人氣湯底供民眾選擇，包括涮涮鍋、番茄鮮蔬、鹽味豚骨、和風蔬菜咖哩鍋，部分湯底需加價100元。

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