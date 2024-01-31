幻影東方.希望之光｜Oriental Illusions 謝世嫻原創鋼琴 x 皮影藝術

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曾將台東偏鄉教育帶到國際影展KKIFF的紀錄短片《書屋》製片、編劇與配樂家，在2020年因舉辦紓困糧食危機的《送愛到紐約》而受到美國紐約扶輪社表揚的金獎音樂人謝世嫻，這次以《幻影東方.希望之光》向大眾散播愛護地球的真善美理念。

此音樂會的所有曲目均由謝世嫻本人創作與演奏。尤其充滿環保色彩的《東方鳥的三景象》，更會結合台灣金獎皮影戲團「影子傳奇」師傅現場演出，在推廣中西合併的現代音樂與傳統藝術的傳承中，用東方鳥的故事來宣導一個和平共處的美麗世界。

About Sherry Shieh:

橫跨音樂、影視、教育與社會公益的謝世嫻(Sherry)，12歲於瑞士受到英國菲利普親王 Prince Philip of England榮譽接見，隔年受邀演出國際女星奧黛莉赫本葬禮。進入美國音樂名校印地安那大學 Indiana University，而後受到已故大師安東尼. 巴納范度拉 (Anthony di Bonaventura) 賞識進入其門下，成為波士頓大學最年輕的音樂博士生。曾和電影《追殺比爾》奧斯卡金獎大師 Bacalov研製配樂，並獲配樂特獎。 演奏足跡遍佈歐美亞三洲，含法國南錫音樂節、奧地利薩爾斯堡音樂節、與義大利西恩那電影節。

2011 為 311日本海嘯募款的「心之喜悅」品牌曲發表會，當天籌得款項全數捐至日本賑災。

2015 讓1500名台灣企業家走進音樂廳的「2015扶輪日音樂盛會」

2015 創辦相日魁電影，自導編演教育紀錄片《書屋》，榮獲國際影展KKIFF十強。

2016 協辦台灣親愛國小自製88把提琴傳送到世界各國偏鄉「親愛的琴!」募款音樂會，當晚籌得新台幣100萬。

2017 於緬甸和英國文化協會合作的「盲人青少年小提琴家計畫」音樂晚會，當晚觀眾人，包含緬甸政要高層、駐美大使與駐英大使。

2020 與台美扶輪社跨國舉辦《送愛到紐約》COVID-19 Relief 募款音樂會，並成為紐約扶輪社榮譽社友

2022 打造 DRIM 心靈冥想.音樂治療頻道，幫助大眾舒壓放鬆/走出Post-Covid Depression (疫情後憂鬱症)。

2023 發表新書《樂來越愛電影配樂》榮登誠品藝術類冠軍，於台灣創立鉅灣影業 (Giant Bay Productions) ，致力由Inspiring, Innovative, Influential 三i 精神發展影音IP、線上教育與社會公益計畫。

Opentix購票 【4.30幻影東方｜謝世嫻鋼琴演奏x 皮影燭光】 ：

個人官網: sherryshieh.com

https://www.opentix.life/event/1748684993540554753

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