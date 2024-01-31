「電詐四大家族」正式覆滅 緬甸警押6犯罪頭目移交中方

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大陸央視網1月31日報導，隨著中國民航包機1月30日晚間降落雲南昆明長水機場，緬甸警方成功押解分屬「緬北電詐四大家族」中的白家、魏家和劉家三家，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目、和另外4名重大犯罪嫌疑人到中國大陸，移交中國公安機關法辦，加之此前已覆滅的明家，等同宣告緬甸電詐四大家族覆滅。

報導稱，長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國大陸公民瘋狂實施電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕。

2023年11月12日，中國大陸公安機關對緬北撣邦果敢自治區「老領導」明學昌等人發布通緝令，公開懸賞通緝緬北家族犯罪集團重要頭目。11月15日晚間，明學昌自殺身亡，其子女明國平、明菊蘭，孫女明珍珍於次日到案移交中國大陸。

2023年12月10日晚間，中國大陸公安部再度發布重磅通緝令，最高懸賞50萬通緝十名緬北電信網路詐騙頭目，其中不乏多位緬北四大家族成員。白家、魏家及以果敢首富劉正祥為首的劉家均在名單之列。

在中方外交部和駐緬大使館大力支持下，大陸公安部派出工作組，赴緬甸開展國際警務執法合作，工作組與緬方多輪會談磋商，就聯合打擊電信網路詐騙犯罪、全力緝捕並移交電信網路詐騙集團重要頭目等達成一致意見。

隨後，緬甸警方陸續抓獲了中國大陸公安機關公開通緝的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名犯罪嫌疑人，白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人。在逃果敢長期被四大家族把持橫跨軍政商三界。

緬北地區多指緬甸東北部毗鄰中國大陸的撣邦和克欽邦地區，地處著名的「金三角」範圍之內，因其特殊的歷史、政治、地理等原因，長期處於武裝割據局面。

因電詐園區集中被清剿受到外界矚目的果敢自治區，隸屬緬北撣邦，早年是中方領土，屬雲南省管轄。1897年，果敢地區被清政府割讓給緬甸，基於地緣、文化、民族血統等原因與雲南有著千絲萬縷的聯繫。

緬北地區少數民族聚居，常年由少數民族武裝勢力把持。果敢如今聲名在外的四大家族，其歷史要追溯至上世紀。1931年，在紅石頭河，果敢王彭家聲出生，彭家與當地土司聯姻，勢力強大，彭家聲是彭家長子，因不滿當地民族歧視，早期創立「果敢民族民主同盟軍」尋求地方自治與緬甸政府軍對抗。1989年，彭家聲與緬甸政府停戰，緬甸政府承認果敢的自治地位，彭家聲任緬甸撣邦第一特區主席，果敢民族民主同盟軍總司令。

自此，果敢處於彭家治下。2009年，果敢地區爆發「八八事件」，緬甸軍隊與彭家聲部隊發生衝突，彭家聲的副手，軍隊副司令員白所成及高級軍官魏超仁、劉國璽等人叛變，致彭家聲流亡海外。白所成、魏超仁、劉國璽和劉正祥（又名劉阿寶）四家，瓜分彭家勢力範圍，果敢地區從此由四大家族勢力把持軍政要職，同時壟斷礦產、博彩、地產、商貿等行業。

2020年，劉國璽去世，其家族勢力逐漸被以明學昌為首的明家取代。明學昌早年亦曾追隨彭家聲，在「八八事件」之後被緬甸政府任命為果敢縣長，長期與白家交好，曾任果敢自治區副主席。

2019年以來，隨著國際合作加大力度打擊電信網路詐騙，其產業鏈逐漸向緬北聚集，有知情人士透露，起初果敢家族勢力僅出租土地或以乾股為電信網路詐騙集團提供保護，後發現電信網路詐騙具有高額利潤，遂逐漸創立自己的詐騙園區。

近年緬北電詐發展尤為猖獗，在果敢，幾大家族表面上以地方老領導的身分強調要治理電信網路詐騙，但私下為爭奪地盤、人員卻不惜火拚。據果敢當地媒體報導，果敢首府老街曾多次爆發槍戰，就在明學昌被中方公開通緝之前，老街還曾疑似因轉移電信詐騙園區人員爆發衝突。