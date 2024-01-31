救國團青年代表訪日 麻生太郎：台日友好攸關亞洲地區和平

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救國團第26屆中華民國青年代表訪日團於1月30、31日陸續拜會日本自民黨重要領導幹部，自民黨副總裁麻生太郎表示，台日的友好關係建立在政治、經濟、文化和地緣政治等多方面的基礎上，這樣關係的維護與發展對於兩國及整個亞洲地區的和平與繁榮都具有重要意義。

麻生太郎曾擔任自民黨青年局局長，也因此跟救國團結緣，在台日斷交後，雙方關係的維繫實有賴於自民黨與救國團間的交流。救國團主任葛永光個人在世界自由民主聯盟從事外交時，也曾與當時的麻生外相有過深入對談，事隔多年，雙方再度有機會深度對談。

麻生太郎說，台日的友好關係的維護與發展對於兩國及整個亞洲地區的和平與繁榮都具有重要意義。他同時表示，曾與台灣三位總統參選人及郭台銘談論過兩岸問題，關心台灣對台海危機的看法與作法。

葛永光回應，和平是一個國家最高的戰略目標，為了達成此一目標，必須從避戰與備戰兩方面著手。避戰需瞭解對方的紅線，紅線有主觀與客觀兩種，如俄羅斯紅線是烏克蘭不能加入北約，這是客觀的紅線，主觀紅線則是俄羅斯覺得烏克蘭加入北約已是不可逆的時候，國家安全受到威脅，必須及早反應來阻止，俄烏戰爭由是發生。

葛永光說，兩岸客觀紅線是不能宣布法律獨立，主觀紅線則是中共是否覺得台灣走向台獨已不可逆，必須即時回應此一威脅。目前兩岸緊張是中共覺得台灣正走向獨立，必須即時遏制。所以兩岸亟需對話溝通避免誤判。台灣應避免讓中共覺得踩對方紅線，這是避戰。備戰則是台灣也需加強軍備，讓中共了解台灣自我防衛的決心。

隨後麻生太郎及我國隨團議員間更就兩岸與國際情勢展開深入的交流討論。葛永光表示，維護兩岸的和平，不只是台灣自己的責任，更是台灣對世界的責任。