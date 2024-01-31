起底緬北電詐四大家族成員 90後創始人連明星也為他慶生

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大陸央視網1月31日報導，起底緬北電詐四大家族之首白所成家族，長期從事賭博、電詐和房地產業務，旗下蒼盛科技園是著名的電詐園區，其創始人正是90後，白所成二子白應蒼。他同時任家族企業百勝集團總經理，果敢民兵大隊大隊長、經濟發展管理局副局長。此前，中國大陸社交網路曾流傳多位明星拍攝視訊為電信網路詐騙頭目慶生，其壽星正是白應蒼本人。

此前被通緝的還有白家女兒白應蘭，目前在逃，其為果敢博彩委員會副主任，同時為家族企業鑫百利集團董事長，據悉，鑫百利集團除酒店業務外同時涉足線上賭博業務。

果敢四大家族之一魏家，魏懷仁被押解回國。

魏家話事人是魏超仁，曾是彭家聲創辦的果敢民族民主同盟軍的總參謀長。在政權變更之後，出任緬甸聯邦議會議員、果敢特區共產黨主席、果敢自治區委員會委員。其家族企業亨利集團業務遍布酒店、娛樂旅遊、地產開發、礦產開發、黃金珠寶等，暗裏則涉足博彩、電信詐騙等非法產業，網傳其除了在緬甸開設詐騙園區，還跨國布局至泰國、柬埔寨等地。

此次押解回國的魏懷仁，是魏超仁的弟弟。魏懷仁手中握有軍方勢力，魏家也是當地罕見的握有軍權的家族。魏懷仁控制緬甸政府軍果敢邊防營，為果敢自治區1006邊防營監察委員會主席。

而此前同被通緝的魏青松和魏榕，目前在逃。魏青松是魏懷仁的兒子，為緬甸撣邦果敢自治區1006邊防營監察委員會委員。魏榕是魏超仁大女兒，她是亨利集團董事長，也被外界視為魏家主要繼承人。中國大陸的社交媒體上流傳多個有關亨利集團宣傳攬客的視訊，多介紹其酒店內景環境，董事長魏榕亦曾親自出鏡發布新年祝福視訊。

近期，網路中還流傳短視訊片段，多位四大家族詐騙頭目出境懺悔勸慰家人盡快自首，遣送園區內中國大陸人回國，其中就有魏超仁的兒子－魏榕的弟弟魏家二公子魏清濤，網傳其2023年十一期間入境雲南參加活動時被中方警察逮捕。

四大家族中被稱為果敢首富的劉正祥家族，此次有2人被押解回國：劉正祥、劉正茂。

劉正祥現為果敢自治區委員、城市發展管理局局長。劉正祥更為人熟知的身分是福利來集團董事長，該集團於1992年創辦，對外宣稱主要從事酒店、商業地產、金融等業務，投資項目多元。2009年，果敢地區爆發「八八事件」後，撣邦第一特區臨時行政管理委員會成立，劉正祥曾任財政部部長。2011年果敢自治區設立，他先後出任自治區領導委員會第一、二屆委員，分管財政工作，後出任果敢工商協會會長。

劉正茂是劉正祥的弟弟，在福利來集團擔任執行董事。

此前一同被通緝的劉正祥的兒子劉積光目前在逃，他除了在福利來集團任職，還在政府任職，為果敢自治區衛生局局長。

相較於緬北四大家族，此次押解回國的還出現了一位公眾較為陌生的通緝人員－徐老發（又名徐發啟），其為果敢西山區楂子樹鄉鄉長，同時是盛源集團的老闆。

2021年12月28日，蘭州市中級人民法院曾公開審理一起涉及33名犯罪嫌疑人的詐騙、偷越國（邊）境案，詐騙集團－盛源集團當時即露出水面。

據法院審理查明，2020年3月至7月間，被告郁某某等人以「盛源集團」的名義，多次組織或唆使他人偷越國邊境，並長期以緬甸國果敢老街一大樓為窩點，針對中國公民實施電信網路詐騙犯罪活動，利用手機，通過抖音、微信、釘釘、易信等聊天軟體，以交友戀愛的方式，誘騙多名女性被害人使用虛假網路平台進行所謂的充值投資，經查明，該犯罪集團騙取20餘名被害人錢款600餘萬元人民幣。

大陸公安機關有關負責人表示，為堅決徹底剷除緬北涉中國電信網路詐騙犯罪「毒瘤」，公安部與緬甸警方持續開展執法安全合作，截至目前，已有4.4萬名緬北涉中方電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交中國大陸，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2908名。