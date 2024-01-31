健身工廠盃少足菁英賽圓滿落幕 匯集990位小選手以球會友

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2024年開春後台灣首場足球盛事「第四屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」，日前於高雄楠梓足球場圓滿落幕，為期四天賽事共來自全國66支球隊、990位小選手熱情參賽，彰顯高雄扎根推展基層足球的卓越成果。

此次成績出爐，U8冠軍得主TFA阿賈克斯隊，金靴獎為TFA阿賈克斯隊的高東亨，亞軍是MFA U8，金手套獎為TFA阿賈克斯隊的賴奎亦，季軍是夢幻Star，金球獎為MFA U8 Joshua Funnekotter 。U9 冠軍得主夢幻光芒，金靴獎為LS紅羚的安凱文，亞軍為LS紅羚，金手套獎是LS紅羚的簡梓安，季軍為UNITY，金球獎是夢幻光芒的潘柏宇。U10冠軍得主為小不老足球俱樂部，金靴獎由TFA尤文圖斯隊的羅允澤獲得，亞軍為TFA尤文圖斯隊，金手套獎是小不老足球俱樂部的魏亮喆，季軍為Faith U10，金球獎是TFA尤文圖斯隊林妍芝。

U11冠軍得主小不老俱樂部，金靴獎為小不老俱樂部的高丰， 亞軍是中市國安，金手套獎為小不老俱樂部的林皇諺，季軍是石牌國小，金球獎為中市國安的林威旭。U12冠軍得主為MFA U12，金靴獎為Faith U12的張翊辰與蔡曜鴻；亞軍是大安-紅，金手套獎為MFA U12的吳友辰，季軍是Faith U12，金球獎為大安-紅的賴品諺。U13冠軍得主樂活豹，金靴獎為PWFC的凌暉凱，亞軍是PWFC，金手套獎為樂活豹的黃法棣，季軍是東縣豐田國中，金球獎為PWFC的簡崇太。

U13組別由地主隊PWFC勇奪亞軍，教練陳貴人在賽後給每位球員大大擁抱，他表示:「我們選手在場上的態度就是拚勁，絕對不放過每一顆球，能摘下亞軍已非常欣慰，從被超前、追平、最後努力控場，球員們貫徹平常對他們說的堅持到底、永不放棄！」U13金靴獎由PWFC凌暉凱，金球獎由PWFC簡崇太獲殊榮。另外U8組別PWFC對上夢幻STAR，最終1:4落敗得到殿軍，但PWFC接觸西甲學校一年，教練陳毅維指出，西甲青訓系統著重傳控球與組織配合，小球員傳導能力還要再磨練，但想法與判斷力已顯成熟度。

「第四屆健身工廠盃少年足球菁英邀請賽」致力於推廣基層足球，西甲學校總監Ramon強調：「即使坊間有不少足球學校，但我們以普及足球運動為目標，幫助台灣足球踏上復興之路。」西甲足球學校藉助青訓輔導，在三至五年內創造出在地化足球模式。健身工廠盃行動支持台灣足球運動生根發芽，期待2025年能在楠梓足球場上以球會友相見。