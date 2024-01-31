台鐵安全管理委員會未納入家屬 「太魯閣的眼淚」怒轟背信

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今年元旦掛牌成立的台鐵公司，隸屬董事會的安全管理委員會至今仍未成立，太魯閣號事故罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」今（31日）晚發佈聲明稿批評，台鐵公司的安全腳步落後，更沒有將家屬往後參與安全管理委員會兌現，明顯是背信，讓家屬感到憂心，希望台鐵公司清楚說明架構，建立分工明確的安全體系。

「太魯閣的眼淚」提出3點聲明，去年12月18日已針對台鐵未能將安全管理委員會設置要點定案，表達無比的擔憂，直到台鐵公司掛牌將近2個月，卻仍然沒有看到安全管理委員會的定案，這不禁懷疑台鐵公司安全改革的決心只是喊給大家聽的？台鐵公司安全的腳步已經落後許多。

該聲明指出，安全管理委員會成員應考量「專業性」及「外部性」，納入家屬代表。當初台鐵公司化時，家屬曾提出進入董事會的訴求，對此家屬已經有所退讓，而部長也承諾讓家屬參與安全管理委員會，這也是為什麼立法說明特別提到要有「社會公正人士」參與。

「太魯閣的眼淚」表示，安全管理委員會涉及的是安全議題，讓最關心台鐵安全改革的家屬以及專家、學者參與安全管理委員會，再適合不過。然而，台鐵卻囿於要納入工會成員、沒有將承諾家屬往後參與安全管理委員會兌現，這很明顯是背信，也讓家屬感到憂心。

「太魯閣的眼淚」不滿表示，今天家屬聽到台鐵公司對於安全管理委員會已經有所決定，並準備通過成立，深感驚訝與憤怒。台鐵在前日的外部監督委員會的會議還避重就輕，不肯清楚說明最終的內部決定，今日竟已準備通過。

「太魯閣的眼淚」表示，外部監督委員會過去已多次就台鐵公司的安全體系提出討論及建議，但台鐵公司除了表示會參考外，最終如何定案都無從得知，難道要到台鐵公司董事會通過安全管理委員會設置要點的當天，才能知道為來台鐵公司的安全體系長成什麼樣子，如果台鐵的設計有所瑕疵的話，豈不是要在這些木已成舟的缺陷下，戰戰兢兢地懼怕台鐵公司哪天又出意外了呢？

「太魯閣的眼淚」呼籲，台鐵公司應事前向外部監督委員會說明進度與規劃，對社會大眾說明安全體系的架構，建立層層分工、定位明確之安全體系，讓社會大眾能夠一同檢視台鐵公司對於安全體系的規劃及藍圖，並廣納專業意見進行調整。