羽葉麻辣火鍋喜迎新春　獻多重優惠活動饗同好

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迎接2024龍年新氣象，火鍋不僅只是美味的大餐，更象徵家庭團圓美滿的幸福滋味。羽葉麻辣火鍋三重都會館及台中都會館，在春節期間特別推出多重驚喜優惠活動，提供民眾尾牙、春酒、圍爐團聚，更獻上多款嚴選肉品及頂級海鮮等豐富食材，在用餐之餘可讓家人與親朋好友的情感升溫，共同締造溫馨佳節美好回憶。

羽葉麻辣火鍋表示，為回饋喜愛海鮮的消費者，特別精選成人開鍋方案，自2月1日起至29日，原價消費即享松葉蟹腳一份，可提前一天來電預約，獲得預約編號後方可享有此活動贈品。另推出平日兩人同行優惠，第二人現金僅需65折，假日單人消費即享現金85折。活動期間除夕至初五除外，還有提前預訂享多重優惠活動，滿16位(含)送2位免費，以此類推，火鍋控們千萬別錯過此千載難逢的好機會！

迎接新春佳節來臨，除推出各款吃到飽美食及十餘款湯底迎接饕客外，菜單內容也持續精進，如引進日本和牛、澳洲和牛、松阪豬壽司、特選松阪豬、鰻魚壽司，更有阿根廷天使紅蝦、松葉蟹腳、黑虎大草蝦、日本生干貝、牡蠣、奶油腰子貝、紹興大蝦、海鮮拼盤等頂級食材，滿足不同口味饕客。

羽葉麻辣火鍋有自信在味蕾上給予顧客超乎期待的驚喜，用餐環境同樣令人讚嘆，簡約極現代風格搭配柔和燈光，巧妙揮灑在每個視角，營造一種溫馨靜謐氛圍。當家人或親朋好友相聚圍爐吃火鍋時，沸騰的鍋底象徵新的一年充滿好運與蓬勃朝氣，也代表著家庭興旺和圓滿，讓「羽葉麻辣火鍋」三重都會館及台中都會館，成為「團圓」的象徵，串聯起家人間深厚的情感，共同度過一個充滿愉快和諧的龍年。詳情可查詢「羽葉麻辣火鍋」三重館https://www.facebook.com/chienyen82872227及台中館粉絲專頁https://www.facebook.com/profile.php?id=100064869992628&mibextid=kFxxJD

「羽葉麻辣火鍋-三重都會館」地址：新北市三重區集賢路157號、電話：(02)8287-2227。

「羽葉麻辣火鍋-台中都會館」地址：台中市南屯區文心路一段29號、電話：(04)2475-9158。