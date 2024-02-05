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期貨最新報價 2／5期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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02/05(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天18時06分(較開盤參考價) 下跌7.00點，為18,080點。

2.盤後時段電子期024今天18時02分(較開盤參考價) 下跌0.05點，為923.10點。

3.盤後時段小電子期024今天18時04分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為923.20點。

4.盤後時半導體30期貨024今天17時40分(較開盤參考價) 下跌5點，為5,090點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天18時01分(較開盤參考價) 平盤0點，為136.40點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天18時06分(較開盤參考價) 平盤0點，為38,660點。

7.盤後時段美國標普500期034今天17時19分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為4,968點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時05分(較開盤參考價) 上漲9.00點，為17,697點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時02分(較開盤參考價) 上漲9.50點，為4,357點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時47分(較開盤參考價) 上漲5.00點，為7,601點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024今天18時00分(較開盤參考價) 下跌6.0點，為7,706點。

12.盤後時布蘭特原油期貨054今天16時43分(較開盤參考價) 下跌10.50點，為2,407點。

資料來源：台灣期貨交易所

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