不受視力退化侷限 鄭龍蛟開發創新黑糖糕口味再升級

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

黑糖糕已是澎湖特產的代名詞，更是當地熱門伴手禮。澎湖有一著名的黑糖糕業者，因視力退化到幾乎看不見，於是閉門思索為黑糖糕產品創新，繼微晶冷凍新科技讓黑糖糕保鮮賞味期一舉延長至半年，方便冷凍寄送後，近日又融合中西風味，將巧克力、起司等，融入傳統黑糖糕，微波後口感更軟Q，讓口味再升級，趕在春節前上市。

黑妞黑糖糕負責人鄭龍蛟表示，「上帝關掉我們一扇門，也會再為我們打開一扇窗 」，視覺上帶來的障礙，也意外讓他的五覺更為發達，並投入心力專注深思。中西合併後的黑糖糕不僅沒有口感衝突，口感還意外合拍，尤其微波後的巧克力黑糖糕爆漿美味更是可口軟Q。

有青光眼宿疾的鄭龍蛟說，2021年施打新冠肺炎疫苗後，他的視力大幅下降，只好學習如何不要被眼睛的傷害打敗，與眼疾不互相傷害，讓自己「有障無礙」，於是更是用心研發黑糖糕的口味和口感」，終於開發出再進化的2.0版黑糖糕，全面提升黑糖糕質感與口感。

黑糖糕因無添加防腐，一般常溫下只能保存3天，冷藏可延長7天，也因受限保存期限短，雖是熱門伴手禮，但銷售數量卻有瓶頸。

不過，黑妞黑糖糕業者率先斥資300萬元引進微晶冷凍技術，讓原本凝結結晶分子變得細小，不致因冷凍時凝結膨脹後破壞原本食材組織，進而影響口感；且要食用時，不需微波或重新蒸煮加熱，只要自然解凍，即可食用，且口感、味道與品質就像剛出爐當天一樣，而一舉將賞味期延長至半年，方便於冷凍寄送，也打開國內電商市場。

澎湖縣政府去年底推出「老兵遊澎湖」活動，黑妞黑糖糕便特別加碼贊助，讓退伍老兵都能兌換一小盒黑妞黑糖糕嚐鮮。