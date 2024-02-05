推動戶外運動帶給人們無限可能的生活風格，「波隆咖啡BOLONG」實體店面在基隆開幕！

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波隆咖啡成立於2019年，由一對姐妹創立的基隆在地(咖啡)品牌「BOLONG 波隆」，創辦人 Shirley Lee & Ginne Chen道地的基隆囡仔，一個海邊長大的孩子，熱愛衝浪、戶外運動及旅行，一個山上長大的孩子，熱愛咖啡、烘焙及攝影，透過這樣的結合，打造「運動人的咖啡、極限咖啡」品牌形象，相信透過運動、走出戶外及健康飲食味蕾，可以帶來健康、快樂、正能量的美好生活。

2022年12月24日「實體店面」終於正式開幕了，位於基隆(港)的西八號碼頭，一間傳承了三代人的老宅，55年的老宅新裝潢，以外帶為主，戶外有極簡露營風格的座位，2樓提供了4-6人的小空間。除了自家烘焙的咖啡豆，我們提供手沖咖啡、柳橙咖啡、波隆特調，以及廣受大人小孩歡迎的健康飲品「蜂蜜檸檬奇亞籽」。更有波隆經典點心，包括司康、黑糖巧克力燕麥餅、烤堅果燕麥，以及融合台法特色的「剝皮辣椒鹹派」。

Ginne既是烘豆師也是甜點師，出於工作需要開始學習點心烘焙，逐漸愛上烘焙。用心專研店內的手作甜點。秉持初心是「真食誠獻，品味最簡單的幸福！」以健康、不甜膩、美味的原則。使用真實的食材，希望客戶能同時品嚐到健康和美味的結合，獨特的口味迎合了咖啡和甜點愛好者的胃口。

波隆咖啡精選來自世界各地優質咖啡種植區的豆子。注重烘焙細節以確保咖啡風味被最大程度地保留和提升。波隆咖啡的豆子有五種不同的焙度配方，滿足不同客群的口味需求，創造出獨特的風味組合。

產品更有節慶禮盒和伴手禮，而且具有設計精美的外包裝，提供多樣化的選擇。產品品質卓越，深受企業界喜愛，此外，還提供客製化的元素，以及精心製作的小卡，讓產品更具個性化和專屬性。

更因從小生長在基隆環繞在有山有海的城市，且熱愛衝浪、攝影、大自然，對於環保有深厚的情感。在包裝設計上，盡可能的選用環保材質，推動環保活動。產品品牌設計理念與環保結合推出「運動家系列-守護地球」，以保育動物為主角，結合喜愛的戶外運動，推廣reduce reuse, recycle，以實際行動推廣參與淨攤、環保議題市集，永續發展，提高人們對環境保護的意識。

BOLONG 波隆，不只是名詞。是一種生活風格，更是 ”動詞”“無限可能”

以實際行動長期支持極限運動，包括連續5年支持台灣盃滑水國際賽、連續4年支持佳樂水國際衝浪大賽⋯等各項運動賽事。波隆咖啡是運動人的能量補給，總是會在賽事會場中提供賽事參與者、工作人員和觀眾的最佳補給。

積極推動戶外活動，bolong camp結合滑板、衝浪、瑜伽，每年夏天舉辦至少一場「兒童開放水域安全與環境教育課程」，推動「親海、愛海、護海」，希望孩子們能在大海面前無懼、放鬆心情。

波隆堅信「Sky is the limit！」

相信運動可以帶來身體健康和正能量的釋放相信美好的飲食則能給人帶來愉悅的心情。以運動家的精神，持續熱衷推動且認為有意義的事業，實現夢想。

作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。