台股封關股匯脫鉤 新台幣下殺1.32角、收31.375元

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台股封關日收紅，股匯走勢卻脫鉤。美國非農就業數據強勁，直接澆熄市場3月降息火苗，連帶5月降息也可能夢碎，美元指數強勁反彈，新台幣兌美元匯率5日開盤即重挫逾1角，一路貶值至收。匯銀主管表示，台股金兔年封關後，匯市交投將更為清淡，外資買賣已逐步縮手，但少數出口商還有拋匯需求，新台幣封關收紅機率高。

新台幣5日開盤即下殺，短短10分鐘內就狂瀉逾1.6角，盤初匯價最低貶至31.4元，後續陷入區間盤整，一路在31.37元上下震盪，終場收31.375元，重貶1.32角，匯價由紅翻黑、並創1月20日以來逾半個月新低，總成交量17.255億美元。

5日主要亞幣全數貶值，泰銖狂貶1.34％最弱，其次為日圓下殺1.25％、星幣及韓元各貶0.62％、菲律賓披索貶0.61％、馬來幣貶0.59％、新台幣貶0.42％相對和緩，印尼盾貶0.3％、人民幣貶0.26％。

匯銀主管表示，上周美國非農就業新增35.3萬人，數據可說是「爆炸高」，直接讓美元指數直接拉起來跳漲，「市場快樂買美元」，外資大幅匯出，加上進口商也進場小幅買匯，兩大力道都把新台幣匯價打下來，但出口商盤中拋匯量能也不小，穩住新台幣貶勢。

匯銀主管直言，「明天賭場就關門了！」，隨台股封關後，很多外資先將資金匯出，部分是逢高獲利了結，並非看衰台灣市場，且8日起開始春節年假，外資也不想浪費七天時間，此時還有更多市場可先停泊，未必會留在台灣提前押注台股。

外匯交易員認為，美國就業數據開高，美元受激勵上揚，但整體來看，新台幣仍是相對偏強，觀察其他貨幣之於台幣，包括日幣、人民幣都是更弱，且新台幣即使短線回落，也並未真的貶到哪裡去，封關前部分出口商「油箱還有油」，6日可能繼續拋匯，預計封關前都將支撐匯價走升，封關日收紅機率較大。

央行外匯局長蔡烱民則說，因為美國勞動市場就業數據亮眼，市場在去年12月預期美國3月將會降息，降息機率一度高達8成，但目前看法已經沒那麼強，後續若市場與美國聯準會看法趨於一致，匯市變動就會趨緩，匯率波動就不會像1月那麼大。