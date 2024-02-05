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台股兔年豐收 全年飆漲21.18％、市值大增10.77兆元

證交所統計，今年（兔年）農曆年全年集中市場加權指數上漲3,163.14點，漲幅為21.18％。圖／本報資料照片
證交所統計，今年（兔年）農曆年全年集中市場加權指數上漲3,163.14點，漲幅為21.18％。圖／本報資料照片

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近年重要日期指數表現情況。資料來源／證交所提供
近年重要日期指數表現情況。資料來源／證交所提供

證交所統計，今年（兔年）農曆年全年集中市場加權指數上漲3,163.14點，漲幅為21.18％；另總市值增加10兆7,707.65億元，增幅為23.04％。

證交所並統計，此外，自2004年至2023年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲及5年下跌，其間以2023年1月30日指數收在15,493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76％最大；而以2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。

證交所表示，今日（2月5日）農曆年封關日集中交易市場發行量加權股價指數以18,096.07點作收，指數上漲36.14點，漲幅約為0.2％。相較去（2023）年底的17,930.81點，指數上漲165.26點，漲幅約為0.92％。

另較去年（虎年）農曆年封關日（2023年1月17日）的14,932.93點，上漲3,163.14點，漲幅約21.18％。

證交所表示，農曆年封關日集中市場股票總市值為57兆5,205.27億元，較虎年農曆年封關日（2023年1月17日）總市值46兆7,497.62億元增加10兆7,707.65億元，增幅約為23.04％。

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