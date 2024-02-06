新型態數位商務平台夯 轉福商城宣布進軍實體店

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因應網路科技普及，呈現去中心化特質越趨強烈，促使以使用者為核心的平台發展亦越趨多元。強調「手機在手，人人都能在線經銷」的數位創業平台轉福商城自去年推出後成熱門話題，今更宣布進軍線下開立第二間實體店面，串連虛實的新型態經濟模式引爆關注！

轉福商城平台僅提供線上寄賣服務，讓會員在線上自由交易買賣，並藉由轉讓概念打造銷售流動，同時藉由簡易的進貨、售貨，加上平台自帶流量，協助會員取得獎勵，達到共享經濟成效。然而，談到大眾所關心的數位平台安全性，該公司表示，轉福平台僅提供收到註冊邀請碼的用戶加入會員，同時串金流及付款雙方確認功能，以多層防護確保交易安全性。

此外，轉福商城亦結合實體店面、團體活動等強化會員間互動，建立互信連結。其中，主打最夯寵物咖啡廳的實體門市轉福喵咖啡0號店於去年開幕，今年則乘勝追擊將開設同樣位於桃園的轉福文青咖啡1號店，現場除餐飲，也已經推出自家周邊商品，讓粉絲們通通買得到。

對此，創辦人表示希望讓商城的會員點數不僅可用於線上商務交流，也可用在店面、特約商店換取各項服務及商品，提供多元管道讓會員安心參與。同時，企業亦舉辦各種大型聚會，並準備各項大獎供給會員抽獎，希望為個體創業提供歸屬感，與共同打拼的夥伴們同樂。關於實現企業CSR，轉福商城則強調，公司持續關注社會公益區塊，為匯集更多不同的資源回饋社會，自成立以來召集員工、會員參與相關活動如赴育幼院提供物資、陪玩等，未來亦會續擴大投入公益。

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