《財政》財政部：統一發票特別獎已創造779位千萬富翁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎(獎金新台幣1千萬元)中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至112年9-10月期累計77期，可兌領特別獎之中獎發票共有1049張，已兌領779張，創造了779位千萬富翁。112年11-12月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年1月25日開出，特別獎中獎發票有13張、特獎則有17張。

財政部賦稅署說明，112年11-12月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於113年1月25日開出，特別獎中獎發票有13張，可兌領特獎之中獎發票則為17張，領獎期間為113年2月6日至113年5月6日，而連同112年9-10月期仍在領獎期限(113年3月5日)內尚未兌領之3張特別獎中獎發票，合計有16個特別獎等待中獎民眾領取。

112年11-12月期統一發票已於113年1月25日開獎，特別獎中獎號碼為「63603594」。經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有104位，獎金合計超過新台幣1億9千萬元，對中其他獎項的獎金達23億6千萬餘元。104位中獎得主，有73位使用載具儲存雲端發票。

共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及千分之4印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

為方便民眾儲存及管理電信帳單的雲端發票，財政部攜手國內五大電信業者，一同推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，立即享有電信帳單雲端發票無須每期歸戶並可統一管理的便利生活。