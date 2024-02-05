祈福新時代 龍年廟宇線上安太歲、點光明燈補財運大流行

龍年到了，無論是虔誠的信仰者或是追求幸福的人們，都希望能在新的一年開始，就得到滿盈的福氣和財運！傳統廟宇的線上點燈已成為現今的一種趨勢，讓民眾免排隊，一指就能把神明的福氣請回家，保佑一整年好運勢！

台灣行動支付(台灣Pay)、iPASS MONEY(一卡通)、LINE Today、ibon、街口、全盈+(全盈支付)等各大支付業者，均提供Lifemap人生地圖線上寺廟點燈服務，有以點數兌換點燈、回饋優惠、點燈外加龍年數位賀卡等訴求，提供民眾不同的選擇。

其中台灣行動支付APP的點燈祈福專區，緊貼節慶推出主打燈種，加上回饋優惠相當有感；iPASS MONEY APP (一卡通)提供了減碳專區，主打選一盞燈抽3D造型票卡；LINE Today內的星座運勢則是邀集北港朝天宮駐站，線上和媽祖求籤解惑，充滿溫馨感；街口支付 APP 則以年貨大街-寺廟服務為訴求，邀集年輕人一起體驗線上逛廟口為自己挑一盞祈福燈的氛圍；ibon票券中也有點燈選項，到7-11便利商店不只買宵夜，還能把神明請回家；在全盈+APP便利生活服務中，精打細算的小資族用點數就能兌換折抵點燈補財運，Lifemap人生地圖更是將點燈結合精美的數位拜年賀卡，在LINE官方帳號提供民眾設計專屬自己的龍年幸福。

從傳統廟宇的安太歲、點光明燈、求月老姻緣、財寶燈、補財庫，甚至初一十五拜土地公，或者幫親友祝壽、為小孩和毛小孩祈福，許多大家想得到想不到的原因，都能透過點一盞燈得到心靈的寄託與祈願，點完還能得到廟方特製的福袋與小贈品。

Lifemap人生地圖共有近250種點燈祈福服務，2024年初得到多家通路夥伴的認可，結盟全台32家知名廟宇，提供通路夥伴共1,000萬會員使用。線上抽籤服務更是被網友譽為「最方便的網路許願池」。加入平台會員還能享有各大廟宇的捐款點燈紀錄，哪一年在哪間廟宇點的燈，都幫你記錄留存，方便來年還願與續點，平台也響應ESG，提供線上收據，將民眾以線上點燈不用親至廟宇的車程換算為減碳數據，即日起更自提碳權，讓世界更美好。