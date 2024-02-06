龍躍飛天 你加油我捐款

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延續「你加油 我捐款」的公益好評，台塑石油連續第6年在新春期間，攜手家扶基金會推出公益加油捐款活動，協助弱勢兒少家庭，希望透過實際行動拋磚引玉，邀請大眾一起幫助孩子邁向更好的明天！

春節期間2024年2月7日起至2月14日止，只要到台塑石油指定通路加油，如台亞、福懋、西歐、統一精工及台塑石油加油站等加油據點，汽油單筆加滿25公升(含)以上，每筆將由台塑石油捐款給家扶基金會2元，若持國泰世華台塑聯名卡加油，每筆再加碼捐款2元，所募得之款項將於428兒童保護日捐出，響應「用愛包圍計畫」，專款專用投入受虐兒少所需的心理創傷復原及兒少保護服務。

家扶基金會自1987年開始推動兒童保護工作，率先在台倡導「兒童保護觀念」，從宣導倡議、資源整合到兒少與家庭服務，以社工專業協助孩子走出陰霾，至今救援無數遭不當對待的兒少，然而台灣各角落仍有許多受虐的孩子等待救援。希望藉由與台塑石油跨界合作，集合社會大眾一點一滴支持的力量，增加資源及善款，支持弱勢兒少及家庭服務的推動，幫助孩子平安成長，讓愛心能無限延續下去。

看準加油站24小時燈火通明的特點，家扶基金會邀請台塑石油為夜裡需要幫助的孩童伸出援手，為遭受不當對待的孩子們打造「愛的防護盾」！目前全台共計有超過500間加油站通路成為「兒保好鄰居」，以更友善的方式實際參與兒少保護行動，替弱勢兒少共建保護網絡。

台塑石油表示，公司秉持取之社會、用之社會的理念，近年來不間斷投入公益活動，陸續受到加盟業者及消費者正面評價。透過農曆春節的「你加油 我捐款」通路活動，希望集結社會大眾力量，號召民眾愛心送暖，在加油同時也能響應做社會公益。