教育部「國際人才循環基地」菲律賓揭牌

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為配合國發會「強化人口及移民政策」及教育部推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，崑山科技大學作為臺灣-菲律賓國際人才循環基地的總召學校，2月5日攜手副召學校正修科技大學及明新科技大學，在駐菲律賓代表處協助下，於菲律賓馬卡蒂(Makati)基地辦公室舉行隆重的台灣國際人才循環基地揭牌儀式，為台菲雙邊大學人才交流掀序幕。

菲律賓的國際人才循環基地正式揭牌設立係為執行教育部推動之「促進國際生來台暨留台實施計畫」，吸引優秀國際生來臺就讀，同時以大學推動國際合作方式，促進國際人才循環與產學交流。該計畫受到兩國高度重視，駐菲律賓代表處代表周民淦偕同教育組李世屏組長親自到場參與，擔任總召學校代表的崑山科技大學李天祥校長、副召學校代表正修科技大學龔瑞璋校長、明新科技大學廖信德副校長等貴賓，偕同中華醫事科技大學、台鋼科技大學、高雄科技大學、虎尾科技大學、樹德科技大學等8校人員前往菲律賓參加此盛事，菲方除了給予熱烈支持，當地亦有黎剎科技大學等5所大學代表共襄盛舉，台菲雙邊大學交流媒合，場面隆重熱鬧。

教育部次長劉孟奇視訊致詞時表示，很榮幸見證菲律賓海外基地揭牌，國際人才循環基地（簡稱INTACT基地）是國際產業人才教育專項計畫，該措施由教育部和國家發展委員會共同規劃與實施，計畫於今年啟動，未來將透過海外基地提供華語先修課程、學術交流、國際合作等功能，期望促進雙邊大學能有更多的合作，也期望透過國際產業人才教育專班計畫，鼓勵更多優秀的菲律賓學生到台灣學習。

周民淦大使表示，今天的揭幕儀式象徵海外基地在菲律賓的正式啟動，海外基地肩負國際合作與招生的重要使命，政府與企業均寄予厚望，期盼未來能促進更多優秀菲律賓學生赴臺求學、留臺工作，達成新南向政策共同培育人才的目標。駐菲律賓台北經濟文化辦事處也將協助海外基地在菲律賓扎根與發展。