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髮型成敗關鍵在頭皮！桃園頭皮養護首選

  • 工商時報 唐煒哲
使用義大利原裝精油 進行頭部舒壓放鬆。圖/業者提供
使用義大利原裝精油 進行頭部舒壓放鬆。圖/業者提供

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想要一頭充滿光澤的亮麗秀髮，很多人會砸大錢買昂貴洗潤護髮品來保養；卻沒想到，洗淨髮絲不一定代表有清潔到頭皮，而頭髮要光滑柔順、蓬鬆豐盈，其實有時跟「頭皮清潔」更有關係！

控油洗髮精越洗頭越油？先找出頭皮出油主因

頭皮容易出油、皮屑過多，都是現代人常見問題，但若是一昧使用強效控油髮品，小心適得其反，因為過度清潔也常是「油頭」成因之一。桃園「多加醫學頭皮健髮」是由資深美髮專家創立，有感民眾常不清楚正確洗髮以及頭皮清潔方式，提供全方位的專業頭皮水療SPA，幫助民眾了解自身頭皮現況、建立正確清潔觀念後，再針對不同問題個別進行處理改善。

日本TAKARA 頭浸浴Spa。圖/業者提供
日本TAKARA 頭浸浴Spa。圖/業者提供

美髮專家也分享，曾遇過客人長期使用DIY染劑染髮，卻因使用不當及忽略清潔，導致頭皮色素殘留、毛孔阻塞，散發明顯頭皮味，直到來店由專業養護師進行頭皮檢測才驚覺「原來頭皮這麼髒」。所幸經過總流程多達14項的頭皮深層淨化課程，從頭皮舒壓、頭浸浴淨化，一路到髮絲的保濕鎖水，不僅徹底清潔，搭配肩頸按摩，也助其釋放了日常生活壓力，整個人都清爽了起來。

檢測頭皮毛髮概況後，教導居家保養正確觀念。圖/業者提供
檢測頭皮毛髮概況後，教導居家保養正確觀念。圖/業者提供

頭皮護理推「養髮3步驟」

除了頭皮深層淨化課程外，「多加醫學頭皮健髮」將頭皮護理與科技育髮結合，在檢測頭皮毛髮概況後，教導民眾居家保養正確方式，來達到長期維持的目的。且為持續推廣其核心理念「要有好看髮型，得先有健康頭皮」，目前「多加醫學」多項服務都有初次體驗價，詳情請洽多加醫學IG粉絲專頁。

了解更多：https://www.instagram.com/dorcas.scalp?igsh=dnppb3JxdTVuZDdr&utm_source=qr

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