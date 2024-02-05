遠雄人壽友善視障者推出「點字」品牌桌曆

遠雄人壽長期與全台各地逾百個公益組織、團體夥伴，攜手打造普惠金融友善服務，促進社會共融。今年與社團法人台北市視障者家長協會聯名合作《點點微笑。步步美好》30週年品牌桌曆，希望帶給人們微笑，為生活帶來可貴的力量，幫助看不見的孩子，擁有看得見的夢想，透由人與人接觸的溫度，傳遞點點都是愛、傳遞善念火種。

專為視障人士設計的點字，雛形來自以12個點為一組的軍事用代碼，它有一個詩意的名字「夜語」，讓拿破崙的軍隊在無光情況中準確傳達指令，後來法國盲人教師 Louis Braille改良簡化成6個能快速用指尖讀取的凹凸點，成為最美好的溝通語言，在指尖跳舞的文字。《點點微笑。步步美好》桌曆，採明盲共創獨特設計，讓人們閉上眼睛，伸出手指輕觸頁面的浮凸圓點，也能體驗另類文字世界；其中貼心雙視設計，內附注音符號、英文字母的「點字對照表」，拉近明眼人與視障者溝通距離，每月貼心祝福語，「恭喜發財~喜洋紅」、「天天開心~綠色永續」、「一起玩吧~Empower Your Life」、「我喜歡你~也懂你」、「你好~明天會更好」，表達遠雄人壽對所有保戶最真誠的祝福心意。

此外，遠雄人壽也推出《新春開運貼》開運小物，可隨意貼在電腦、貼在手機，享受年節氣氛，開心度過精彩的每一天。新的一年，遠雄人壽承諾持續把愛傳出去，此次結合ESG概念，推出點字桌曆，推動溝通無礙的友善環境，實踐公平待客理念，為社會帶來積極正面的影響力。