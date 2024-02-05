川普透露可能副總統人選 點名他是「真正的老虎」

中通社5日引據英國天空新聞網報導說，美國前總統川普在接受媒體採訪時，透露可能的副總統搭檔人選和標準，並表示，此人需在政府出現「緊急情況」時「能成為一位好總統」。 川普在談到可能的「副總統」人選時表示，南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）是「一隻真正的老虎」。此外，他還提到南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem），稱讚其沒有與他爭奪黨內候選人資格。 川普還透露他的選人標準。「關鍵是誰能成為一個好總統，你必須一直這麼想。」他還說，「我有很多好的人才，我們有很多真正優秀的人。」 川普表示，在「一段時間內」不會宣布「副總統」人選，並承認在其第一任期中犯了一些人事上的錯誤。「我有很多好主意，但我沒有理由這麼快就做，」川普說。此外，他還稱，打算在可能的第二個任期內，讓一些曾經的內閣成員回歸。 史考特現年59歲，是美國參議院唯一的非洲裔共和黨參議員，他於去年11月12日暫停共和黨總統初選。 川普在愛荷華州和新罕布夏州的共和黨初選中取得勝利，使他成為2024年美國大選共和黨內的領跑者。目前，川普在民調上大幅領先其他共和黨競選人。川普1月20日在接受福斯新聞網採訪時表示，他已經有了副總統候選人人選，此人有25％的概率，並暗示人們不會對他的選擇「感到驚訝」。他同時表示，不急於確定人選，「因為這根本不會產生任何影響」。