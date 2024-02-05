前往主要內容
工商時報LOGO

川普透露可能副總統人選 點名他是「真正的老虎」

  • 中時即時 王嘉源
美國南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）。（圖／美聯社）
美國南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）。（圖／美聯社）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中通社5日引據英國天空新聞網報導說，美國前總統川普在接受媒體採訪時，透露可能的副總統搭檔人選和標準，並表示，此人需在政府出現「緊急情況」時「能成為一位好總統」。 　　 川普在談到可能的「副總統」人選時表示，南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）是「一隻真正的老虎」。此外，他還提到南達科他州州長諾埃姆（Kristi Noem），稱讚其沒有與他爭奪黨內候選人資格。 　　 川普還透露他的選人標準。「關鍵是誰能成為一個好總統，你必須一直這麼想。」他還說，「我有很多好的人才，我們有很多真正優秀的人。」 　　 川普表示，在「一段時間內」不會宣布「副總統」人選，並承認在其第一任期中犯了一些人事上的錯誤。「我有很多好主意，但我沒有理由這麼快就做，」川普說。此外，他還稱，打算在可能的第二個任期內，讓一些曾經的內閣成員回歸。 　　 史考特現年59歲，是美國參議院唯一的非洲裔共和黨參議員，他於去年11月12日暫停共和黨總統初選。 　　 川普在愛荷華州和新罕布夏州的共和黨初選中取得勝利，使他成為2024年美國大選共和黨內的領跑者。目前，川普在民調上大幅領先其他共和黨競選人。川普1月20日在接受福斯新聞網採訪時表示，他已經有了副總統候選人人選，此人有25％的概率，並暗示人們不會對他的選擇「感到驚訝」。他同時表示，不急於確定人選，「因為這根本不會產生任何影響」。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

  2. 金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

  3. 鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。