諸羅第一古廟修復計畫啟動 推祈福雙忠御守認購

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義市雙忠廟創廟355年，比諸羅建城320年歷史還悠久，素有「諸羅第一古廟」之稱，廟宇建築多屬國寶大師精心傑作，近期廟方透過市府民政處、文化局協助，與百廟門企畫共同合作，5日正式啟動「雙忠廟龍柱及門神修護計畫」，為號召大家響應古文物維護，廟方也發行限量祈福雙忠御守，結合光明燈一起認購，限量1000組，收益扣除成本後，將全數挹注於雙忠廟門神修護工程。

雙忠廟表示，廟殿建築、步口前檐磨石子龍柱等都是國寶大師精心傑作，目前兩支龍柱因受時間及環境條件等劣化因素影響，局部磨石子已有開裂、剝落及佚失情形，石材及銅線表層多處汙漬及塵垢堆積，亦有刮擦磨損、垂流等痕跡。

至於六扇門神經現況調查，門扇結構多處開裂，門神前期因加裝壓克力防護板造成釘孔、破損及開裂，彩繪層也有明顯刮擦刷洗及垂流痕跡，經修護團隊與市府文化局、文資審查委員共同擬定修護計畫，廟方決定基於文化資產價值優先保存原則，依照原有形貌、風格進行修護工作。

今雙忠廟龍柱曁門神修護啟動，成為嘉義地區今年春季最為重要文化修護案件，嘉義市長黃敏惠出席啟動儀式，表示「嘉義人有情有義」，而建廟335年的雙忠廟就代表嘉義人的忠義精神，這種無形的精神透過建築等形式傳承下來，感謝雙忠廟與修繕團隊致力於維護文化資產，讓忠義精神可以一代傳一代。

黃敏惠進一步指出，舉凡廟殿建築、步口前檐磨石子龍柱、兩側壁面龍虎堵交趾燒，以及筆法華美的門神，都是國寶大師精心傑作，足顯雙忠廟在嘉義歷史上重要地位，歡迎大家走進東市場忠義廟參拜之外，也可以欣賞大師的建築藝術創作。

廟方期盼透過廣大民眾的參與，共同籌措修護所需經費，以守護傳承重要文物，首度推出限量的；祈福雙忠御守，以雙忠廟獨特磨石子龍柱上神氣威武又華麗的神龍，作為設計主視覺，限量1000組，目前開放登記預購，須待3月才能拿到成品。歡迎大家共襄盛舉，共同守護文化資產。