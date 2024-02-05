離岸風電危害鯨豚族群 全台首本水下噪音評測書發表

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近年來台灣開發離岸風力發電，因施工打樁產生噪音，恐衝擊鯨豚生態和漁業經濟，中山大學海下科技研究所助理教授魏瑞昌5日發表《鯨聲鯨視必修課》，該書是台灣第一本完整介紹鯨豚生態調查與水下噪音監測評估工具書，首度揭露鯨豚遭離岸風場開發、船舶噪音的危害，再度喚起海洋保育意識。

魏瑞昌表示，當人們談論環境汙染，噪音問題一向敬陪末座。他舉例，垃圾增加、河流變色、珊瑚礁白化、景觀遭破壞，視覺上立刻有衝擊，容易引發關注，但噪音已然成為生活的一部分，水下噪音更難體會，容易被忽視。中山大學海洋聲學實驗室1998即啟動研究，直到近年西岸開發，瀕危的臺灣白海豚族群數量不增反減，遭逢保育危機，才逐漸成為核心議題進入大眾眼中。

《鯨聲鯨視必修課》一書中提到，鯨豚是海洋生態食物鏈中頂級掠食者，分布範圍廣，食物種類多樣，作為海洋生物多樣性的指標生物，對整個海洋生態系的平衡及穩定起著關鍵的作用。鯨豚倚賴聽覺和發聲來呼喚同伴，藉此產生社交、繁衍後代等行為，若長期遭受水下噪音干擾，輕則累積生理壓力，受聽力遮蔽影響而失去棲地，改變游動路徑、頻繁換氣，重則造成鯨豚聽力閾值的損傷、擱淺或死亡。為有效保育鯨豚族群，需要一套科學、準確且可行的水下噪音監測評估工具。《鯨聲鯨視必修課》這本工具書以科學研究成果，提出監測評估方法，有助於大眾了解鯨豚的生態習性及其對水下噪音的反應，共同思考水下噪音對鯨豚族群的潛在風險，有更積極的作為來減緩影響。

湛翔智表示，25年前跟隨魏瑞昌老師開始研究水下噪音，曾調查過船舶、風浪碎波、海洋內波、白海豚及魚類叫聲等各項數據，也曾經參與臺美國際合作實驗。他指出，我國日漸重視水下噪音防治，海洋委員會海洋保育署已於112年公布水下噪音指引，但仍有很多問題尚待解決，特別是大家對水下噪音問題的認同度。他花了2年多才寫出《鯨聲鯨視必修課》，前半部為鯨豚生態調查科普，後半段則可補足臺灣近十年來進行環評時，對於水下噪音問題評估與防治的不足處。他從數十份離岸風場開發的環評承諾發現，大多數過程只在乎是否有測量數據，卻沒有詳實地評估影響情況，並追蹤累積影響問題，再進一步改善管制方式，盼能有效地保護海洋動物。

魏瑞昌強調，離岸風電讓社會大眾關注水下噪音問題，然而船舶噪音才是海洋環境汙染的主因，由於世界人口快速增加，經濟活動頻繁，船舶噪音也逐年遞增。在各項研究計畫的調查成果中可以見到，海洋聲景受到人為干擾嚴重，除了鯨豚外，其他海洋生物如底棲魚蝦、海龜、經濟漁獲等，也會受水下噪音干擾，像是河口發聲魚類石首魚會被各種船舶噪音遮蔽。鯨豚棲息在近海海域，其物種豐度減少和族群滅絕速度，意味著近海生態受到威脅，連帶影響海洋經濟。