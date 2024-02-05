一卡在手輕鬆省旅費 加碼推薦適合獨旅的地點

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或許你曾受到《享受吧！一個人的旅行》的影響，對於一個人出發去探索世界充滿著渴望，卻又不敢踏出那一步。整理了5個關於獨旅你應該要先了解的事，來一趟屬於你的冒險吧！

1. 決定目的地

獨旅雖然自由自在，但相對的困難度卻高了不少，建議可以從「難易度」與「熟悉性」兩個面向進行考慮，對於獨旅新手而言，可以從簡單的旅遊地著手，例如：日本、泰國等，相似的文化背景讓你可以更駕輕就熟。若已有獨旅經驗，可以挑戰難易度高或自己不熟悉的國家作為目的地，例如歐洲、紐澳與美加地區。

2. 備妥一張好用的信用卡

當個聰明的消費者能幫你省下不少錢，尤其「旅行」是一件對於荷包只出不進的行為，要如何從中精打細算則是關鍵！由國泰世華銀行發行的「CUBE卡」，自1月1日起，CUBE卡放大了「趣旅行」權益方案，指定旅遊、交通消費享回饋3%無上限，包含海外實體消費（包含實體信用卡或感應式刷卡）、全球航空（限航空公司臨櫃、官網或APP購票）、住宿、國內交通、旅遊訂房平台、指定旅行社等，如KKday、Klook、Agoda、Booking.com、Airbnb、雄獅旅遊都包含在內，因此無論買機票、訂住宿、採買伴手禮，通通一卡搞定！

詳情請參考：

https://cathaybk.tw/24ASK412C

3. 安排行程

在確定好旅遊目的地後就先列出想去的地點，再藉由這些地點慢慢串聯成行程表，這樣對於後續的交通安排與住宿選擇也有參考依據。切記，提前做好準備就是為自己的旅程省麻煩！舉凡交通、景點、餐廳等瑣碎小事都須提前了解，建議可以準備備案，有個備案玩得也更安心！

4. 挑選住宿

住宿費用影響著一趟旅遊的花費成本，入住青年旅館的好處就是可以將旅費壓低，並可以認識來自不同國家的旅人們，不過要特別留意個人財物哦 !若你喜愛獨處，可以挑選單人房住宿，雖然保有隱私，但費用通常高了不少。

5. 準備勇於冒險的開闊心胸，以及謹慎的警覺性

獨旅路上總會磕磕碰碰，因此不需要刻意要求自己規劃一趟完美的旅程，反倒是需要保持一顆開闊的心胸，接受獨旅過程中的一切吧！當然，出門在外安全最重要，因此保持警覺性、錢不露白都是確保自身安全的方法！

對於獨旅該去哪裡沒想法嗎？推薦哥本哈根！

作為人民幸福指數和名列前五名的國家，來丹麥旅遊是令人安心的選擇，雖然北歐物價高，但丹麥人待人友善，讓你即使身在異國卻能感受自在的氛圍。

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