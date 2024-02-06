CITIZEN攜手Hebe田馥甄拍攝花絮釋出 空檔大秀表情包

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CITIZEN繼日前發佈女錶代言人田馥甄最新TVC後，今再度釋出拍攝花絮，曝光田馥甄在工作時的認真優雅及私下自在樣貌。田馥甄不僅利用拍攝現場道具大玩表情包三連拍、欽點最愛場景，還透露過年行程與年後安排，以充滿自然感的女神風采，讓粉絲一次滿足。

CITIZEN於今日釋出最新女錶TVC拍攝花絮，透過場景中的幾何意象與光影變化，搭配帶有生活感的日常空間，展現田馥甄生活中的美好時刻。充滿巧思的佈景，更讓田馥甄一到現場就驚呼「佈置完全符合我的生活美學」表示本次TVC明亮且通透的畫面感，和自己私下喜歡的氛圍與美學相同，讓拍攝過程格外自在。

TVC拍攝現場，更展現CITIZEN與田馥甄多次攜手而建立起的獨有默契，自在的環境讓女神保持絕佳狀態，現場利用拍攝空檔，拿起畫框道具大秀即興三連拍，不同情緒的表情一秒切換，令人意想不到的活潑樣貌與滿滿的自然感，讓粉絲大讚可以看到女神不同的俏皮面貌。

此次拍攝的CITIZEN女錶TVC以場景中的各式框架與靜謐美景，傳達著鼓勵女性探索美好時刻的意念。「我喜歡記錄各種美好瞬間，但有時只要放下框架，就能看到不同的美景。」田馥甄也大方分享，表示拍攝現場有一幅自己很喜歡的花藝畫像，雖然想以相機拍下，但只有放下取景框，才能觀察到畫像中隨花期變化的櫻花樣貌，看見時間賦予其獨特的生命魅力。TVC花絮釋出時間鄰近春節，田馥甄也特別準備一句話獻給粉絲「『每一刻，都是全新的開始』只要把當下過得好好的，自然會有美好的光指引你向前」，鼓勵大家在新的一年享受當下，勇敢跳脫侷限，探索屬於自己的美好。

田馥甄年假行程只列沙發和房間 年後規劃登山出遊

聊到春節話題，田馥甄笑著說自己今年的年假行程只有兩個地方，即是自己的房間和客廳的沙發，決定在家度過整個春節，預計將會於年假結束後安排出遊，避開人潮、享受登山、和與家人相處，把握每一刻想要收藏的時光。Hebe田馥甄大方秀出手上愛錶CB1137-65W，鼓勵粉絲把握新春佳節表達感謝與祝福。

「新年就是要穿新衣、戴新帽，但我覺得戴新錶是更好的選擇」田馥甄也秀出手上的愛錶並表示，CITIZEN此次推出的光動能全球電波時計錶款CB1137-65W就是最好的贈禮，新年除了與家人相聚，表達感謝與祝福也同樣重要，CB1137-65W選用應景的 Sakura pink櫻花粉紅金色調、並擁有永續環境的光動能機芯，再加上腕錶紀錄時間的意象，適合做為一整年努力的紀念，無論是犒賞自己還是送給家人，鼓勵大家把握新春佳節表達心意。