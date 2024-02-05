新北市新希望基金贈30萬紅包 助弱勢家庭過好年

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財團法人新北市新希望基金會響應好日子愛心大平台，5日下午於文山社福中心辦理「新年新希望、一起過好年」活動，捐贈30萬元禮金，透過社福中心，致贈給深坑、石碇、坪林等12個偏區的100戶弱勢家庭。基金會主任林約瑟鼓勵受助戶，希望受助戶將來翻轉，能幫助其他人，形成一個善的循環。

新北市社會局主任秘書黃逢明參加，並代表市長侯友宜回贈感謝牌給基金會，感謝基金會在年前幫助100個弱勢家庭，讓他們有3千元小紅包，可以採買年貨。

社會局指出，現年34歲的林小姐在彩券行工作，育有2女1子，離婚後帶著孩子與母親、外婆和舅舅同住。2名子女分別因溺水等意外往生，餘下1名就讀國小的女兒。她的母親又因跌倒造成顱內出血，手術後有長照的需求，可謂屋漏偏逢連夜雨，文山社福中心主任林沂儒和社工除協助申請相關社會福利之外，並極力媒合民間資源挹注。

新希望基金會社區中心主任林約瑟表示，他從小在偏鄉長大，「sponsor」（贊助）是學習到的第一個英文單字，因為當年他和2個妹妹受到世界展望會長期贊助，後來報考軍校報效國家，100年從國防部退役，現在投入基金會關懷弱勢的助人工作，兩個妹妹也都進入教會擔任牧師。

林約瑟說，基金會成立於2000年，以新店行道會為背後支援，他在教會擔任傳道，專注社區服務。新希望基金會以「給夢想一雙翅膀」為勸募活動主題，匯聚各方力量與資源投入助人工作，包含弱勢兒少課後陪讀等。