吃不完年菜別倒 神授餐廳等級剩菜料理祕笈

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春節期間吃不完的年菜、拜拜完的年糕如何處理總是令人頭痛，弘光科技大學餐旅管理系老師鄭錦慶，日前教導運用家裡現成的麵粉、雞蛋、起司片等材料，利用平底不沾鍋就能讓剩菜海鮮羹、年糕變身成大阪燒、海鮮餅、鍋餅等超級好吃的美味點心，不會浪費任何食材及剩菜。

鄭錦慶表示，年菜吃不完的海鮮類羹湯丟掉很浪費，由於湯頭鮮美，裡頭還有一些海鮮料，非常適合拿來做大阪燒。首先，把家裡通常都會有的高麗菜、紅蘿蔔切細絲，加入冷海鮮羹之中，打入兩個雞蛋，再加入適當份量的低筋或中筋麵粉，如果原本湯汁太少，可以酌量加一些水，調成濃稠狀的麵糊。

接著，將平底鍋加油燒熱後，倒入麵糊，讓麵糊均勻鋪在鍋中，用中火加熱熟成到麵糊底部可以搖動，就差不多可以翻面，把兩面煎至金黃酥脆就可以起鍋盛盤，在上面刷上大阪燒醬、撒上海苔粉，再鋪上柴魚片、擠上美乃滋，就成為大阪燒。 鄭錦慶說，就算家中沒有大阪燒醬、柴魚片、美乃滋，這樣煎出來的餅也會是好吃的海鮮餅，可以塗上家中現有的甜辣醬、辣醬等喜歡的醬料，吃起來一樣美味可口。 「拜拜後硬梆梆的甜年糕怎麼吃，也是一般民眾很常碰到的難題。」鄭錦慶說，除了將年糕煎或炸來吃，還可以做成口味獨特的鍋餅，且作法相當簡單，民眾不妨試看看。

首先，把年糕切成薄片；接著將低筋或中筋麵粉，加入兩個雞蛋全蛋、一個蛋黃、適量的水，調成濃稠狀的麵糊；平底鍋加油燒熱後，將麵糊倒入鍋中，搖晃均勻成為薄餅皮，用中小火煎至定型之後，將麵皮取出放盤中，把切薄片的年糕鋪上在中間，上頭撒上起司絲或鋪上起司片，接著四邊包起來，上面刷一些剩的麵糊，放回鍋中煎至兩面金黃即可。

鄭錦慶指出，這種作法等於是把甜年糕變成鍋餅中的內餡，加上有鹹味的起司，吃起來又甜又鹹，層次豐富不膩口，如果用紅豆口味年糕來做年糕鍋餅風味會更棒。