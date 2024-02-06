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最美高空海鮮餐廳SEA TO SKY位於微風信義百貨47樓，以精緻的海鮮料理與百萬高空美景成為浪漫約會的首選。餐廳的另一側設有城市秘境高空酒吧-SEA TO SKY Bar，擁有得天獨厚的絕佳高空景觀，俯瞰台北101及信義區璀璨夜景，城市美景盡收眼底。酒吧承襲〝SEA TO SKY”主軸，以高空視覺系調酒與海鮮輕食餐點為主打，豐富的酒款搭配多樣化特色美食，為下班聚會、情侶約會和好友聚會提供絕佳場所。

SEA TO SKY Bar 有著70坪的獨立空間，酒吧每一面向均可飽覽無敵城市美景，夕陽暮色到夜景時的璀璨光影變化，為酒吧增添浪漫迷人氣息。約80席的座位設有半露天餐桌，可同時享用晚餐與欣賞風景，寬闊慵懶的沙發座位適合團聚品飲放鬆時刻，若是單人獨飲也可選擇舒適自在的吧檯區座位。

高空秘境酒吧’’SEA TO SKY Bar’’ 坐擁都市夕陽暮色及台北101璀璨夜景。圖/SEA TO SKY Bar提供

視覺系調酒以「高空光影」為主題，層次細緻、色彩繽紛以高空景觀中不同時刻的「光影」為靈感發展出的視覺系調酒，將戶外空間的光影色彩融入調酒的設計，天色明暗變化都能讓調酒呈現出不同的的視覺效果，十分吸睛！調酒風味以清新的春季風格為主軸，選用多款新鮮水果如葡萄、芒果、蜜梨、芭樂…等，與茶和香料做結合，果香清甜氣息搭配茶香提味，整體口感更加清爽，並使用香料與煙燻手法提升風味層次。酒吧還提供多款精釀生啤酒，其中與台灣在地品牌-啤酒頭聯名推出SEA TO SKY清新海鹽風啤酒，將海洋元素融入啤酒中，檸檬香氣與啤酒花結合，尾韻中的淡淡海鹽鹹味讓口感更加獨特，是獨家隱藏版口味。此外，SEA TO SKY Bar與餐廳共用紅白酒單，上百款的紅白酒、烈酒和香檳可供選擇。

高空秘境酒吧’’SEA TO SKY Bar’’ 坐擁都市夕陽暮色及台北101璀璨夜景。圖/SEA TO SKY Bar提供

酒吧輕食以海鮮食材貫穿其中，融合亞洲特色風味

高空秘境酒吧’’SEA TO SKY Bar’’冰鮮生蠔盤。圖/SEA TO SKY Bar提供

SEA TO SKY Bar除了可以享用到餐廳的菜單，九點之後更是提供別具風味的酒吧輕食。主廚團隊以「亞洲風味小點」為概念，以拿手的海鮮食材貫穿構思，推出一系列海鮮小點，西式手法結合亞洲風味，強調食材與各式香料的巧妙運用，善用辛、香、麻、辣味點綴其中，非常適合佐酒搭配。包含饒富趣味又吸睛的台式小點「迷你刈包、豬腹肉、紫甘藍」，中式川味微麻辛辣的「酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬」，南洋香料氣息濃郁「軟殼蟹塔可、沙嗲」，更有搭配中式剁椒辣醬的「煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬」，中西手法融合，以亞洲風味層次點綴，讓餐酒搭配更具特色！

年末聚餐小酌首選 第二杯47元撫慰想喝酒的心

迎接過年前聚餐旺季，SEA TO SKY Bar推出第二杯酒47元的特別優惠，為您的心靈提供一整年的撫慰。多達33款品項，包括紅白酒、調酒和啤酒可任意搭配。

活動期間：即日起，不限定平假日、不限時段

活動品項：調酒全品項/啤酒全系列/SEA TO SKY紅白酒

活動規則：以每桌人數計，每位賓客可享有1次第二杯47元優惠。

結帳時以價低品項優先折扣。