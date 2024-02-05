「Next Idol」 短影音選秀創「影片變現」新紀元

現在短影音當道，影片不只能收「讚」，更代表你的電子名片。最新的「Next Idol」APP，是全新上線的次世代短影音APP，發掘和培養新一代偶像和網紅的新平台，只要把影片上傳APP平台，參加每周和每月決賽選秀投票比賽，前三名就有獎金，每個月累積分紅，讓創作者獲得實質收益外，還有月獎勵讓你登上全台計程車影音曝光，以及各大媒體曝光，帶來更大流量，讓你成為明日之星。

影片選秀變現打造個人品牌，你有機會登上全台計程車影音廣告，成為「Next Idol」。圖／Next Idol提供

Next Idol 不僅是時下最流行的選秀APP，更是將創作者的才華和魅力帶到每個角落的絕佳平台。無論你喜歡紀錄日常生活、唱歌、跳舞、秀自己，或是讓毛小孩一起入鏡拍影片。視頻長短不限，挑一段自己最滿意的影音上傳，參加隨機十人一組的選秀比賽，每周不僅能獲得等值現金的虛擬寶石獎勵，還有機會在月底的決賽中爭奪冠軍，實現真正的星光夢想。最後一周的月冠軍決賽，只要能勇奪前三名，不只有獎金，另外還能獲取超值的實體曝光版面，登上全台計程車的影音廣告，車子走到哪視頻秀到哪，Next Idol名符其實。

「Next Idol」是一款新型態的網紅粉絲經濟「影音APP」，是一次全新的娛樂經濟體驗。圖／Next Idol提供

最強的粉絲經濟來啦！在Next Idol，網紅不僅是焦點所在，更是粉絲投資的「優質股」的好機會；透過平台獨特的Key（網紅股份）交易系統，網紅與粉絲共謀發展，共享獎金。簡單說，創作者把自己當成一支股票，讓粉絲購入Key投資，累積的獎金將每月進行分紅，而且在未來上線的遊戲系統、比賽PK活動中都可以一直參與分潤；Key代表的不僅是一種收益，更是網紅跟粉絲一起分潤，彼此成長共同見證、互利共贏；Next Idol共同創造活力和創意的社交生態，打造新型態粉絲經濟。

Next Idol 是一款新型態的網紅粉絲經濟「影音APP」，是一次全新的娛樂經濟體驗，Next Idol 是你的舞台，秀出你的才華，與粉絲共同譜寫的精彩篇章。立即加入，開啟您的Next Idol之旅，讓世界見證下一個網紅的誕生！