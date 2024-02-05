央行1月拋匯阻貶 外匯存底降至5,695億美元、終止連兩升

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中央銀行5日公布1月外匯存底金額為5,695.4億美元，較去年12月底下滑10.55億美元、終止連二月上升。央行表示，1月主要貨幣對美元匯率變動大，在美元強升下，主要幣別均走貶，央行也進場調節賣匯阻貶，使外匯存底金額下滑，但整體變動金額不大。

央行外匯局長蔡炯民表示，1月外匯存底下降，主要反映三大因素，雖然投資運用收益帶來正貢獻，但主要貨幣對美元貶值，折算美元減少，對外匯存底帶來負貢獻；加上央行考量市場供需失衡，市場美元需求大於供給，央行進場調節賣匯，也對外匯存底呈現負貢獻。蔡炯民表示，央行去年全年進場調節規模，預計在3月報告中揭露。

另，央行統計外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計6,344億美元，約當外匯存底111％。

蔡炯民表示，1月美元指數強升1.94％，非美幣別倒成一片，歐元貶2.23％、英鎊貶0.5％、加幣貶1.45％、澳幣貶3.92％、日圓貶4.23％、人民幣貶1.24％、新台幣也貶1.64％。

蔡炯民指出，根據金管會統計，外資單月淨匯入約30.2億美元，而央行統計是本金並加計盈餘，雖然1月外資本金匯入，但1月有台積電配發股利，外資盈餘匯出，抵減後大致是持平、金額變動不大。

對於1月匯市波動加劇，蔡炯民分析，近期金融市場變動大，尤其匯市快速反映貨幣政策調整，造成美元在匯市上變動大，1月市場已將美國降息時間點延後，3月應不會降息，美元1月走強，使主要國家貨幣不確定性增加；另，英國央行委員意見也未呈現一致性，歐美貨幣政策不確定性提高，都使今年匯市波動增加。

蔡炯民認為，後續若市場與美國聯準會看法趨於一致，市場變動應會慢慢趨緩，匯率波動應不會像1月那麼大。他也指出，除貨幣政策外，景氣不確定性也存在，市場預期景氣衰退，但美國公布數據，不管是就業市場還是企業財報都優於預期，導致匯率波動很大。

檢視主要國家外匯存底餘額，台灣仍穩居第四位，第一名大陸至12月底3兆2,380億美元，第二名日本至12月底1兆1,598億美元，瑞士至12月底7,805億美元排在第三位，第五名是印度至1月26日5,461億元。