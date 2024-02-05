STUDIO A祭抽iPhone 15刺激買氣 德誼數位福袋Apple大全配1元帶回家

瞄準過年換新機商機，Apple經銷商推出促銷活動，刺激買氣。STUDIO A推出「龍年龍行 好運隨行」抽獎活動，滿額抽iPhone 15；德誼數位與MAGEASY品牌攜手合作「2024 好運龍來福袋」，裡頭的刮刮卡不但人人有獎，還可享雙重中獎機會，「Apple大全配1元帶回家」。 STUDIO A的「龍年龍行 好運隨行」，從2月8日至2月14日，到STUDIO A / Straight A 全台門市、官方網站消費滿2024元，即可獲得一次抽獎機會、滿4046元可獲得2次抽獎機會，滿額抽 iPhone 15 共7名、天天加碼抽周邊配件共84名，總價值超過40萬、共計91次中獎機會，購機同享現場舊換新折抵與中信LINE Pay卡最高3%回饋無上限。 到STUDIO A全台門市購買 MacBook Air與MacBook Pro 全系列再享限時加碼最高價值4,510元好禮包（期間限定：2月4日-3月2日）指定機型加購全方位保障計劃再享Mac金額95折＋VAP USB4.0超高速傳輸線（價值1190元），STUDIO A官方網站更針對春節期間同步推出 Apple全系列限定加碼優惠活動，新品 MacBook Pro M3 系列購機優惠則為滿萬贈500購物金。 德誼數位全台門市及遠傳friDay購物同步推出與MAGEASY獨家聯名設計的「2024 好運龍來福袋」，每個售價999元。福袋內容包括價值超過2500元的精選周邊商品、16種優惠的龍厚禮分享券、精美紅包袋，特別的是，每袋還隨附一張人人有獎開運刮刮卡，最大獎項Apple Watch Series 9，隨刮即中；不只如此，刮刮卡還可享有雙重中獎機會，中獎者可1元加購總價超過10萬元的Apple大全配，超值福袋限時限量2000組。 開運刮刮卡獎項包含Apple Watch Series 9 (41mm；GPS)、Marshall Acton III 藍牙喇叭、Harman Kardon Aura Studio 3 藍牙喇叭、Apple Watch Series SE (41mm；GPS)、AirPods Pro (第2代) USB-C 、Marshall Willen 攜帶式藍牙喇叭、生活家電、線上課程、時尚好物等多項好禮。另外，刮刮卡還可享有雙重中獎機會，德誼數位依照刮刮卡上的流水編號，將於3月15日抽出一位幸運兒，可用1元帶回總價值超過10萬元的Apple大全配，Apple大全配包括MacBook Air (13吋；Ｍ2晶片)、iPad 10 (64GB)、iPhone 15 (128GB)、Apple Watch Series 9 (GPS，41mm)、AirPods Pro (第2代) USB-C，5件商品一次擁有。