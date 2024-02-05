新北市圖春節小確幸 書借更多期限也延長

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為服務愛書民眾，新北市立圖書館特別推出春節加碼，2月1日起至18日借閱冊數增加至40本，同時延長還書期限，歸還期限在2月8日到18日的書籍，都可延到19日歸還，讓民眾可以在新的一年開始，讀好書過好年，好運龍總來。

為讓喜愛閱讀的民眾，在年節享受閱讀樂趣，新北市29區圖書分館特別準備了超過上萬本的各類熱門新書及上千部強檔影片、動畫，包括「名偵探柯南：萬聖節的新娘」、「超級瑪利歐兄弟電影版」、「小小兵2：格魯的崛起」、「做工的人」電影版等超過1100部的熱門影片、動畫，提供市民借閱。

另有「30歲開始，理財不焦慮：從斷捨離開始的金錢整理」、「無限賽局：翻轉思維框架，突破勝負盲點，贏得你想要的未來 」、「窮思維、富邏輯：人生實用商學院之致富之前先自主」、「蛤蟆先生去看心理師」等1萬2000餘冊暢銷好書供借閱，並增加借閱冊數至40冊，且延長春節期間的圖書借期，邀大家過年龍來讀冊，過一個充滿書香氣味的新年。

喜歡閱讀電子書的民眾，新北市立圖書館數百種暢銷電子書過年不打烊，有「我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課」、「投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書」、「神奇柑仔店」系列(童書)、「好好說話：粉絲破千萬!最強說話團隊教你新鮮有趣的話術精進技巧」等；「HyRead電子雜誌」則提供有36種暢銷精選雜誌，不管是熱門小說、經典名著、漫畫、英語互動、語言學習、休閒、財經、或是親子童書應有盡有。

新北市圖表示，總館暨各區分館除夕至初四休館，初五起正式開館服務，另外，小年夜、初五彈性調整開放時間至下午5時。春節期間相關借閱服務及休館資訊可至新北市立圖書館網站查詢。