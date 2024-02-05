尾牙訂單爆棚 新天地1月營收創同期新高

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台灣辦桌大王-新天地（8940）餐飲集團受惠尾牙接單量大爆滿，挹注1月營收高達2.77億元，創下歷年同期新高紀錄，大增41.06％！法人表示，新天地在尾牙與春酒宴訂單大爆棚助攻下，第一季營收大幅增長、甚至創歷年新高可期。

新天地在外資持續多日買超力挺下，今（5）日收盤價30.50元，上漲了0.1元、漲幅0.32％，成交量190張。

迎接疫後第一個尾牙宴，新天地餐飲集團目前不僅全台八個營業據點館內尾牙宴接單滿檔，也接獲包括金控集團、食品大廠、科技大廠、餐飲集團等外燴大單，訂單動輒500桌、上千桌，估計尾牙與春酒檔期總接單量上看2.2萬桌，創下歷年最佳紀錄，新天地為此已積極規劃拓展新的宴會據點。

新天地不僅規劃擴大宴會本業規模，也積極打造第二個成長引擎，發揮採購規模優勢，未來將以一年一品牌的速度，跨足高價餐飲市場；2022年推出「樂葵法式鐵板燒」，2023年底進軍高價鍋物市場、推出「匠」鍋物品牌，2024年第四季，預計推出精緻燒肉品牌。新天地期許5年內連鎖餐飲營收占比，可由目前的5％逐年提高到25％。

新天地餐飲集團旗下擁有四大婚宴品牌、八個營業據點，受惠疫後宴會市場商機大爆發，2023年營收達15.4億元，年增57％；2023年前三季EPS達0.71元，較2022年同期已轉虧為盈。