高雄市左營機20公辦都更案簽約 水肥廠轉型宜居住宅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於高雄市左營區交通要道的｢20號機關用地｣，原為市府所營運瀝青、水肥廠，近年啟動公辦都更，其中單元一土地已完成招商於今天舉行簽約儀式，將華麗轉身為宜居住宅，並提供社會住宅、日照中心等設施回饋地方。

｢20號機關用地｣公辦都更單元一簽約儀式，高雄市副市長林欽榮與招商得標廠商尚發營造公司代表鍾育霖執行長共同簽署，林欽榮表示，本案民間投資金額達53.64億元，完工後將提供優質生活環境與休憩空間。

林欽榮說，機20用地過往為瀝青廠與水肥廠，隨著時代變遷及都市發展，分別於98年及103年停止運轉後作為機關辦公室使用，單元1透過公辦都更案可興建住宅大樓，且市府會獲得1棟綜合辦公大樓，讓原本在此地辦公的工務局公園處養護工程隊及道路挖掘管理中心等單位進駐，同時會有0.27公頃的公園及廣場供地方居民使用，讓公共服務更深化完善。

都發局介紹，20號機關用地為處左營區交通要道國道十號與省道一號交叉點旁，距離三鐵共構高鐵左營站也僅有5分鐘路程，周邊更鄰近楠梓產業園區、半導體S廊帶，未來預計蓋一棟綜合辦公大樓，供市府機關與公共設施進駐，另有一棟住宅大樓，能提供當地無論生活、辦公、購物均合宜的最佳機能。

鍾育霖則說，身為高雄在地企業，很榮幸能參與公辦都更事業，未來尚發營造將與專業團隊，在營建原物料的選用、工程調度嚴謹把關，並響應高雄市政府淨零排放政策，提升生活居住品質，積極實踐永續城市目標，與地方共榮，形塑高雄左營地區新亮點。