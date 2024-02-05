台北花市即起至除夕中午「108小時不打烊」最推薦選購4花卉

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農曆春節要到了，台北花市將即起至2月9日中午12時止，提供108小時不打烊服務，滿足民眾採購需求，也推薦民眾購買百合、菊花、銀柳、劍蘭等花卉，讓居家空間換然一新。

台北花市表示，民眾常在除夕前購買鮮花，至少會放到初五或初六，推薦選購耐放、好照顧的鮮花，讓新年好心情一直延續到開工，像是台北市花式年度銷售冠軍百合瓶插壽命長，具備觀賞性花卉的所有優點，花色以黃色、紅色、粉色、白色為主，近年還有重瓣花型。

台北花市表示，紅色百合色系品種可參考紅福特、試金石、帕雷諾；粉色則是大連、瑪丹娜、帕芳多、節奏舞者；黃色有曼尼薩；白色有水晶香水；重瓣百合品種為伊莎貝拉、安諾斯卡、愛蓮娜、莎曼莎。

台北花市提醒，百合芳香馥郁適合擺放玄關、客廳、餐廳等空間，以投入式單插最為推薦。

台北花市表示，菊花具延年益壽、增加福氣的寓意，品種有金嗓、煙火、世界一、羅沙諾粉、白東洋，如果想要青新田園風，可選擇小菊，也建議運用具節日氣息的花器單插1至3枝菊花，再搭配桃花枝條，年味輕鬆完成。

至於銀柳是過年招財必備，台北花市表示，銀柳枝條柔軟可塑性高，運用彎、折、穿、繞、編創作各式各樣創意造型，市場常見上海柳、蘭陽1號—貴妃柳、蘭陽2號和赤柳，建議選購銀柳以花苞外觀整齊、枝條粗細適當且色澤鮮紅、花苞飽滿，脫粒少且芽鱗色澤鮮紅為佳。

劍蘭則象徵步步高升、眾財成塔，是家中祭祀、迎春必備花卉，台北花市表示，劍蘭主要花色是紅色、粉色，品種有新種紅、粉巨人、265號，若想選擇繽紛顏色，有橙色、紫色、白色，擺放家中玄關入口處可斬邪避災、迎福招財，家中有祭祀需求，可放神明廳內，以簡單的投入式瓶插最能呈現劍蘭之美。

台北花市表示，除了百合、菊花、銀柳、劍蘭以外，還有許多美麗花卉適合居家布置，像是經典不敗的玫瑰花、深受年輕人喜愛的洋桔梗、喜氣的文心蘭以及各式各樣的花卉，歡迎前來台北花市選購。