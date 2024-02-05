豐邑攜中市社會局辦「愛心團圓」圍爐宴 陪伴弱勢孩童提前過年

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隨著農曆春節將至，豐邑機構攜手台中市社會局舉辦「孩是愛你~愛心團圓」圍爐活動，陪伴弱勢孩童提前過新年，特別邀請雲林教養院、中區兒童之家、善牧德幼之家、沙鹿兒少之家與家防中心個案等各安置中心無法返家的百名孩童，提前感受過年節慶的氛圍與關懷，讓愛與分享蔓延到社會各個角落。

豐邑機構秉持愛與分享理念，第4年響應愛心年菜相關活動，每到年節，有感於許多需要幫助的人因各種原因無法與家人團圓相聚，今年的「愛心團圓」活動，特地邀約社福機構的孩童來到豐邑機構旗下的關係企業-台中逢甲商旅一同圍爐，不僅提供精緻美味的年菜與溫馨的用餐環境，更希望孩子們把飯店當成自己的家，感受滿滿的愛和關懷。圍爐團聚後，還致贈過年小紅包，增添年味，與豐邑機構共同創造一個充滿愛的年節回憶。

台中市社會局長廖靜芝感謝豐邑機構延續日前辦理「聽‧見席德進」藝術陪伴公益活動，再次邀請安置兒少及服務家庭參加「孩是愛你~愛心團圓」圍爐活動，充分感受到豐邑機構在活動上對於公益活動的用心，熱情提供相關資源，「這場活動不僅是一頓豐盛的年菜，更是一份溫馨的情感，讓孩子們能感受到社會的愛和支持，進一步強化他們的歸屬感。」

豐邑機構長期關注社會公益與弱勢族群，對於慈善公益活動不遺餘力。日前有感於弱勢家庭無法於年節時享受豐盛年夜飯，響應贊助台中市後車頭發展協會舉辦「歲末寒冬送暖圍爐宴」活動，讓低收入戶、寒士與獨居老人等能感受到關懷。

除了熱衷公益活動，豐邑機構長年經營社區活動，常主動關懷住戶們的需求，像是住戶親友家中經濟陷入困境，立刻號召機構同仁們發揮愛心，發起愛心小米酥團購援助，幫助他們度過難關；同樣發動社區力量，豐邑機構日前為緩解蕉農香蕉過剩，號召六個社區住戶一同響應購買4,000斤香蕉，並分享給鄰里附近的國小、公益與弱勢團體等10多個單位，「做伙」挺蕉農，傳愛鄰里，這些實際行動成為社會的積極力量。