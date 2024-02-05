守護全台車主龍平安 Kia春節連假服務不間斷

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迎接即將到來的農曆春節連假，Kia總代理台灣森那美起亞秉持「服務不間斷」理念，將提供車主免付費24小時服務專線，並同步調整全台展示中心及服務中心營運時間，給予Kia車主最即時的車輛故障及車況諮詢服務，做車主最可靠的後盾，體現Kia「移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。

同時Kia總代理台灣森那美起亞更貼心提醒每位車主，春節期間出遊、返鄉應密切留意交通與各地道路狀況，並於假期前做好愛車各項檢查、提前安排預約回廠，確保愛車在最佳狀態下行駛，從而安心出行、平安回家，享受農曆春節連續假期的歡樂時光。

Kia全台乘用車及商用車展示中心亦將於2024年農曆新年期間調整營業時間。Kia全台乘用車及商用車展示中心將於小年夜（2/8）正常營業，除夕至年初三（2/9-12）春節假期則將暫停服務，年初四至年初五（2/13-14）全台展示中心營業時間則將調整為上午10點至下午18點，並於年初六（2/15）起恢復正常營業服務。

Kia全台服務中心春節期間也將調整營業時間，於小年夜（2/8）正常營業，除夕當日至年初五（2/9-14）春節假期暫停服務，年初六（2/15）起恢復正常營業；春節假期如有車輛保養或緊急事故等需求，皆可電洽Kia的24小時免付費客服專線0800-868-995預約安排，或上Kia官網www.kia.com.tw查詢。

Kia總代理台灣森那美起亞提醒，春節連假假期為返鄉與出遊旺季，即日起至2月29日止，推出「動見心未來」冬季健檢活動，回廠即可享有20項行車安全健檢服務，同時可享行車安全保養套餐組合優惠禮遇、指定零件及輪胎優惠禮遇及消費滿額禮。為回饋所有Kia車主的支持，台灣森那美起亞並特別推出新春加碼活動，期間回廠消費不限金額，即可參加抽獎，有機會獲得價值28,900元的SAMSUNG x Kia The Freestyle 微型智慧投影機。台灣森那美起亞誠摯邀請Kia車主於春節連假前，先行預約回廠進行車輛檢查及保養，確保愛車在最佳狀態。