東京大雪釀災！上百航班取消、JR列車延誤停駛 交通事故暴增

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【中時新聞網 江飛宇】日本氣象局對關東甲信地方發布大雪警報，這是4年以來的首次，交通單位、警消高度關注，因為在大雪之後必然傳出各種交通災情。

NHK報導，大雪是「南海岸低氣壓」向日本南部移動造成，南方的潮濕空氣與北方的冷空氣交滙，就會造成強降雪，東京23 個地區已發布大雪警報。

NHK特別提出下雪的危險，「第一個危險就是道路結冰，尤其是剛下雪的路面，此時柏油路被薄薄的透明冰層覆蓋，俗稱「黑冰燒」，路面失去摩擦力，變得非常的滑，行人走路滑倒，車輛極易打滑。目前埼玉縣已傳出20起滑倒事故， 110電話幾乎接不完。

埼玉警方表示，秩父市往大瀧市的140號國道發生交通堵塞，多輛卡車與公路客車被困在雪中，還發生了車輛追撞事故。一輛卡車在縣道上打滑，無法爬上山坡。

警方稱，此時普通輪胎已失去作用，必須改用冬季輪胎並加掛雪鏈才相對安全。

NHK報導，目前羽田機場多數航班已經取消，其中日本航空(JAL)取消了68個航班，而全日空航空(ANA)也取消34個航班。部分高速巴士5、6日已暫停服務。JR東日本宣布東京與山梨、長野方向的特急列車停止運行，JR東海道新幹線出現誤點。日本各鐵路公司表示，受到降雪狀況影響，部分列車恐出現大幅延誤與停駛，民眾須隨時注意列車運行狀況。