情人節撞期年初五 超市量販水果心形小禮盒、美妝大牌3折起

今年西洋情人節適逢大年初五，過年之餘也別忘了送上甜蜜驚喜，超市量販限定推出水果心形小禮盒、草莓繽紛甜點，還有保險套加價購，及美妝大牌3折起優惠等，送禮不踩雷。 全聯推出水果心形小禮盒，共有莓果戀曲、美姬草莓、莓好時光等系列選擇，2月8日前單盒特價229元，採限店限量販售；另全聯We Sweet系列草莓季，推出台式馬卡龍的草莓風味厚奶霜薩芙亞蒂、阪急麵包草莓閃電泡芙、草莓可頌等新品。 此外，每年西洋情人節檔期，全聯保險套銷量成長上看近1成，今年更祭出保險套加巧克力優惠，2月22日前購買杜蕾斯單筆滿520元，加購糖果、巧克力等現折50元。其中2023年度創下年度銷售雙冠王的杜蕾斯超潤滑裝衛生套12枚，特價348元、2盒678元，平均每盒339元。 另全聯隔日達集結美妝、香氛、保養等大品牌，推出3折起優惠價，包括SK-II青春露、百優精純乳霜、雅詩蘭黛小棕瓶，或超人氣Jo Malone、Dior香水，及SABON護膚禮盒都齊全，送禮有面子，2月8日至2月15日期間活動頁可領取88元折價券，消費滿888元即可折抵。 量販大潤發有甜滋滋的草莓系，推出應景蛋糕：草莓奶醬蛋糕、草莓巴斯特乳酪蛋糕，及草莓乳酪餐包、草莓大福、草莓果子燒等豐富系列，適合和情人一同賴在家甜蜜吃早餐。 city’super獨家代理的北海道ROYCE’巧克力，情人節以愛心、粉色等浪漫元素，打造出粉紅泡泡氛圍的生巧克力，首推帶有微醺大人味的蘭姆酒生巧克力，即日起至2月14日，在全台8家門市及桃園遠百、台南遠百、高雄遠百、嘉義遠百等4間快閃店，滿1999元送年度限定口味大吉嶺生巧克力。 另ROYCE’捷運台北車站快閃店也在2月回歸，適逢情人節撞新年，即日起至2月29日快閃期間兩盒生巧克力優惠價899元。 家樂福情人節多款知名巧克力推出特惠價，包括金莎心型盒裝、高岡草莓可可風味糖、77乳加與明治牛奶巧克力等。