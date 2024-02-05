圭記親子蔬果量販店 打造不一樣購物樂趣

2023年台灣代表字是缺，除了物質上的缺，或許應該缺的是內在安頓豐盛的幸福感，高房價、高物價、低薪資，讓許多人對於未來感到茫然，或許也是沒有奮鬥的目標才會無所適從，杜裴君從擺地攤到賣水果，打造全台獨創有親子蔬果量販店的商業模式，婆婆媽媽們讓小孩置身在安全休閒區快樂的玩耍，家長也能以放鬆的心情去購物，是杜太太古琬如的創意發想，讓蔬果量飯店闖出一條創新之路，今天「百大傳承的故事」製播年初一特別節目「2024龍馬精神迎新年」是非常有意義的，讓新的一年以龍馬精神迎接2024，願金龍年讓有為者亦若是，徹底大翻轉大放異彩的一年。

圭記親子蔬果量販店董事長杜裴君在節目中表示:消費者在購買蔬果的迷失，水果它不是價格高它就是好，它是新鮮度高才是好，產地直送最新鮮的蔬果，要以最短時間內把新鮮蔬果交到消費者手上，這是非常重要的經營管理。

圭記親子蔬果量販店董事長 杜裴君(龍潭旗艦店) 。圖/百大傳承的故事節目製作單位提供

夫妻同心變成金，兩夫妻把員工當成家人，協助他們找到人生的目標，用內部創業的方式，全力支持有為者員工去成就夢想，一起把蔬果量販店餅做大｡杜裴君以職人的精神打造企業品牌辨識度，要讓消費者吃到最新鮮的水果 ，讓吃好水果一點都不貴，吃水果就是要吃當季，買水果要來圭記蔬果量販店，讓這份幸福口感傳遞給每一個消費者。

節目製作人GRACE表示:任何產業發展一定要打開制約的框架，有創新模式而又能落實市場結構的企業才有活路，企業發展是一定要重視傳承的品質，接棒下一代要願意學及自我成長的企圖心，創造企業發展多贏的局面，精采節目內容在113年02月10日15:30至:16:00在東風衛視37頻道公開播出 「2024龍馬精 神迎新年」農曆春節年初一特別節目，屆時敬請收看優質電視媒體財經行腳類的外景節目報導。