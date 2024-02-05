中獎率100％！連鎖餐飲新春滿額抽千元加菜金 餐點兌換券最高省96元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

過年走春，全家一起出門逛街用餐，還可試手氣拿現金。以引進日本美食為主的「慕里諾」國際餐飲集團，集結旗下靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、Suage北海道湯咖哩、鳥丈爐端燒等7個品牌，於2月10日大年初一至12日年初三，推出「2024飛龍躍新春」滿額抽加菜金活動。民眾到店內消費滿1000元即可抽1次，滿2000元可抽2次，以此類推，每店舖最高提供3000元現金抵用券，還有500元到100元不等的餐點兌換券。業者掛保證中獎機率高達100％，人人有獎。

「慕里諾」國際餐飲集團旗下有靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排、杏桃鬆餅屋、泰迪農園咖哩、Suage北海道湯咖哩、BEPPIN PASTA、鳥丈爐端燒等品牌，尤其靜岡勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排，平價的日式炸豬排受到不少人喜愛。新春限定的「2024飛龍躍新春」滿額抽加菜金活動，共有3000元、2000元、1000元的現金抵用券，最高可抽到3000元抵用券，讓民眾新春大吃美食一飽口福，同時抽免費紅包測好運。

除了現金抵用券，業者透露餐點兌換券提供兌換的餐點通通高於票券金額，吃到賺到。其中「靜岡勝政日式豬排」500元餐券可享價值583元的厚切里肌豬排套餐與酥炸薯瓣、60元的飲料甜點組合，現省83元；而「伊勢路勝勢日式豬排」300元餐券也可享受到價值341元的小份里肌豬排套餐。

人氣鬆餅品牌「杏桃鬆餅屋」的500元餐券則可享用價值550元的招牌鬆餅HONOLULU熔岩薄鬆餅與義式炒什蔬、160元飲料組合。「Suage北海道湯咖哩」300元餐券則可兌換到396元的炙燒角煮湯咖哩，直接省下96元，堪稱最超值。此外，咖哩控們也可在「泰迪農園咖哩」以300元餐券兌換到價值363元的酥炸舒康雞腿咖哩。「鳥丈爐端燒」則祭出500元餐券可兌換深受大眾喜愛的「竹」 3種生魚片拼盤，價值560元。

「慕里諾」旗下以自製生鮮義大利麵為特色的「BEPPIN PASTA」，消費滿500元即可參加抽獎，最高可獲贈2000元現金抵用券，另有1000元現金抵用券、300元與100元餐點兌換券。500元餐券提供可自行組合的單人超值餐，有前菜、沙可選，連主食義大利麵與披薩也有8選1的選項，以及多款飲料，可依照自身喜愛自由搭配。加菜金與餐點兌換券於2024年4月30日前皆可使用，僅適用台灣地區實體店舖。