東昇纖維 石墨烯機能服飾市場強強滾

1970、80年代台灣被稱為紡織王國，之後在各國的強力競爭下，我們反而以機能性布料稱霸全球，「百大傳承的故事」在青龍年製播年初一特別節目「2024龍馬精神迎新年」非常有意義，看見台灣拚經濟的動能，范明欽東昇纖維創辦人在節目中表示:在2006年創業時公司只有三個人，當初夢想就是要自創品牌，從外銷各種纖維布料，到專精研發自創品牌一條龍服務，做到了自創品牌著實不易，企業要傳承要培養接班人，東昇纖維業務代表范恩綺表示:一開始也是對這個行業是沒有什麼興趣，因為是自己家的事業才來學習紡織業，從零開始去學，了解工廠作業流程到成品完成，了解原料來源如何織造去染色的過程，學習對外業務接洽，每個環節都要穩紮穩打的進行訓練，雖然是很辛苦的一個過程，經過有計畫培訓的整合能力，很感謝范董有耐心的栽培，培養自己獨立思考的能力，對紡織業的發展願景保持熱忱｡ 范明欽更鼓勵范恩綺往前衝，並且成為她背後的助力，知人善任、唯才所宜，如此才讓企業走得長遠，期待以高卓越的品質在國際間打響MIT製造的名號｡

近年來石墨烯這個材料掀起熱潮，有些產品加入石墨烯原料在市場上銷售大幅攀升，東昇纖維也將石墨烯運用在紡織纖維上面，製作機能性韻律服送驗紡織研所第三方機構，並通過機能測試，畢竟衣服是貼身物品，在追求紡織品機能外，安全檢驗成果是對消費者的責任，透過直營店家及各種銷售通路創造佳績，提供大家高貴不貴的穿衣享受｡

節目製作人GRACE表示:企業發展是一定要重視傳承的品質，接棒下一代要願意學及自我成長的企圖心，創造企業發展多贏的局面，精采節目內容在113年02月10日15:30至:16:00在東風衛視37頻道公開播出 「2024龍馬精神迎新年」農曆春節年初一特別節目，屆時敬請收看優質電視媒體財經行腳類的外景節目報導。