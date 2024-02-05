外溢保單去年賣破200億 國泰奪外溢王、南山件數王

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2023年壽險整體新契約保費收入衰退，但外溢保單不減反增。據金管會最新統計，2023年外溢保單熱銷賣破200億元大關，新契約保費收入來到207億元，年增33％。去年各壽險戰果也出爐，以新契約保費收入來看，國泰人壽連續三季拿下「外溢王」，南山人壽則以件數取勝，拿下「件數王」，新契約保費收入位居亞軍。

疫後國人健康意識抬頭，外溢保單近年已成為壽險業兵家必爭之地。去年外溢保單賣出113萬件，相較2022年123萬件，年減約8％，雖件數稍微下降，但新契約保費收入續呈成長，去年新契約保費收入207億元，較2022年的155億元，年增52億元或33％。

2023年各壽險外溢保單激戰結果出爐，以新契約保費收入來看，國泰人壽以105.6億元拿下「外溢王」，南山人壽以61.2億元拿下亞軍，富邦人壽全年賣25.8億元位居第三名。

但從新契約投保件數來看，去年則是以南山人壽賣出高達60萬件最多，國泰人壽賣出約38.3萬件拿下第二名，第三名則是富邦人壽賣8萬件。

若將外溢保單以三類型區分，2023年以「健走型」保單買氣最熱，市場上有高達78張保單，一年就增加23張健走保單，去年熱賣超過40萬張，比2022年的26.4萬張、年增52％，去年熱賣113.8億元，也較2022年70.5億元、年增61％。

其次是「健檢型」保單，去年市場上共有60張保單，一年就增加10張，去年賣出27萬件，較2022年25萬件、年增8％，去年新契約保費收入達49.7億元，較2022年的38.3億元年增30％。

「健康管理型」保單去年賣出7.8萬張，較2022年的4.5萬張年增73％，新契約保費收入25.5億元，較2022年的19.8億元年增29％。另有的外溢保單同時有兩種以上回饋機制的「混合型」保單，去年賣37.8萬件、18.5億元，年減43％、32％。