暖心企業！麗明營造捐千包「春拌麵」為勵志中學500位師生加油打氣

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真是暖心企業！2023年營收創下187億元歷史高峰、目前在手訂單逾330億元的麗明營造，眼看農曆春節假期將至，繼2023年為勵志中學打造「夢想學院」實習工場之後，董事長吳春山攜手立富實業總經理彭國政，過年前捐出1,000包「春拌麵」予勵志中學近500名無法回家團團的師生們加菜；同時，吳春山也捐出第七本新書《一本初衷向前行》500本，讓學生們透過其文字感受外界的動向與趨勢。

「法務部矯正署勵志中學」成立於1956年，原稱「台灣省立彰化少年感化院」，該校成立最主要目的就是，收容經各地方法院依據少年事件處理法裁定執行感化教育、未滿18歲的男女少年。2022年底，麗明營造董事長吳春山在帝寶車燈創辦人許敘銘引薦下，認識了勵志中學校長林家如，得知林家如是一位勇於任事的女博士，她原是國姓國中校長，卻自願請調到這所特殊學校服務。

林家如校長為了讓這些年輕學生習得一技之長，想打造一所「夢想學院」實習工場，因勵志屬公立學校，要編列和爭取預算流程繁雜困難且曠日廢時，當下吳春山和許敘銘決定「先做再說」，讓林家如為這些學生未來打算的夢想能夠早日實現！

而「勵志夢想學院」也順利於2023年5月6日在法務部長蔡清祥、長期關心該校的企業界人士和多位學生家長見證下正式落成啟用，現有製茶、咖啡、餐飲、烘焙等課程，目的是讓學生順利銜接未來就學與就業。

眼看農曆春節即將到來，吳春山不僅捐贈1,000包其轉投資生產的「春拌麵」，為勵志中學近500位師生加菜外，還有其出版的第七本新書《一本初衷向前行》500本，讓學生們透過吳春山的文字感受外界的動向與趨勢。

此外，吳春山更向林家如校長表示，興建「勵志夢想學院」的經費，扣除帝寶車燈、宇隆科技、台灣柏釧、昆兆益精密及麗明營造捐贈的工程款仍不足的350萬元，全數由麗明營造吸收，歲末年終的這股暖流，只希望校方不用再煩惱如何籌措這筆款項，能與師生們開心過個好年！