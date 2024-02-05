內政部國土署開建物設光電研商會議 民團籲建物面積下修為90坪

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內政部國土署建築管理組於5日召開「建築物設置太陽光電」具體措施第6次研商會議，會中預計1000平方公尺（300坪）以上新、增、改建建物，不分建物種類，每20平方公尺強制裝設1KW的太陽能板。地球公民基金會今發布聲明稿表示，台灣地狹人稠，屋頂光電是能源普及、教育示範的最佳場所，也能減緩地面光電對於農漁村的光電裝設壓力，更是用電責任妥善分配的關鍵。

地球公民基金會提出3大訴求，本辦法所規範建物面積，應下修為300平方公尺（約90坪），讓「都市的電都市發」，減少地面型光電建置的壓力；地球公民統計，90坪以上新、增、改建物，僅占全台使用執照數量20％，卻占全台建物屋頂總面積的80％，若以建物面積的2分之1裝設光電，約可生產0.22GW的電力，每年可供6.2萬家戶用電，減少220公頃地面型光電的土地使用（約22座大巨蛋）。

地球公民表示，另外應依據各類建物用電強度，設定不同裝設標準，如耗電量較高、具公共使用性質等建物類組，每15平方公尺裝設1KW；由於多數住宅的建物面積都在90坪以下，因此，此舉能讓用電需求較大的場所優先負擔自己的能源責任。

最後，地球公民提到，此辦法應每2年定期檢討，以彈性因應淨零排放各階段時程規劃，諸如「再生能源發展條例」、「職業安全衛生法」等相關子法或施行辦法都設有定期檢討條款，才能夠完備母法立法原初意旨，因循社會環境變化滾動修正。