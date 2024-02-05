愛爾麗集團連續九年 發送樂齡族敬老千萬紅包回饋鄉里

亞洲醫美龍頭「愛爾麗國際醫療集團」集團總裁常如山、總經理劉貞華率領團隊散播『締造美，傳播愛』的企業理念，於高雄市旗山區旗尾代天后宮廣場辭歲賀年活動，致贈樂齡長輩新春敬老紅包。此公益活動邁入第九年，累計發送敬老紅包總金額已逾千萬元以上，愛爾麗集團飲水思源、回饋鄉里之愛心善舉也獲得在地鄉親們讚譽有加。常總裁強調積德不積財，秉持父親「有成就時就要對國家社會付出」訓示，與劉總經理以「回饋無所求」之心行善為其終身志業。

世界因愛而美麗，「愛爾麗國際醫療集團」是開創台灣醫美產業的先驅者，品牌專業深受消費者信賴，事業版圖橫跨國際，從事公益不落人後，更是社會公益的領頭羊，愛心邊遍及台灣各地，集團參與公益之捐款金額至今已突破上億，不僅經常捐助各縣市消防單位救護車、高階急救醫療器材、關懷各地弱勢族群，尤其每當國內發生重大災難事故，例如2015年八仙樂園塵爆、2016年南台灣大地震、2018年花蓮強震、2020年太魯閣號事故、2021~2023年新冠疫情爆發，都能看見「愛爾麗國際醫療集團」大力援助的善舉，並且拋磚引玉攜手其他企業一起行善，喚起民眾感受社會溫暖。

愛爾麗最讓人樂道感動的是在112年2月土耳其發生強震時，台灣特種搜救隊趕赴災區救災，在國際人道救援任務後應災區需要，將部分的裝備器材捐贈給土耳其，幫助土國災害後期的救援及災後重建。而愛爾麗為補充台灣特種搜救隊的設備及提升其搜救的量能，為尋找合適的裝備器材，努力克服各種問題。經過10個月漫長的等待，裝備器材終於全部完成點交驗收，並在今年1月將這批價值1250萬元的救援裝備器材捐贈給消防署。最吸睛的是捐贈處，還有「小愛」與「小麗」兩隻搜救幼犬，所有捐贈與訓練費用，皆由愛爾麗支付。待犬隻通過評量後，將成為搜救隊得好夥伴。

愛爾麗的企業理念『締造美，傳播愛』愛爾麗24年來一路堅持最高醫療專業品質，不但以最高標準選擇原廠耗材及世界最頂尖之設備外，所有醫師接受原廠培訓認證，並擁有15年以上臨床專業經驗，同時堅持以人為本的服務，為每一位會員『締造美』用最極致的安全打造專屬於你的美麗。愛爾麗也持續『傳播愛』努力堅持做有意義的事情，樂於為社會的發展、社會公益貢獻力量，將愛化為行動，也將愛傳遞出去給更多的人。

集團總裁常如山從小深受父親身教啟發，在民國60然物資匱乏的年代，處境清貧的父親卻買了一台昂貴的削鉛筆機，教導他帶去學校無私與同學共用，讓他從中領悟到與他人分享的無形價值與快樂，學習父親將手心向下的精神為榜樣，秉持「取之社會，用之社會」理念，時刻都無所求分享自我、付出關愛利益大眾，例如為了減少偏鄉資源不足，總裁常如山贊助圖書館移動閱讀車、提供教育助學金、捐贈救護車、醫療復康巴士，近年更積極金援培育國內體育選手發展及籃球、棒球等運動，榮獲中華帕拉林匹克總會受邀聘任2023年「公益親善大使」，共同為社會奉獻、為國家爭光。

旗尾代天后宮為旗山在地百年宮廟，主祀天上聖母及五府千歲，為當地居民信仰中心。宮內留有民國12年南鯤鯓代天府南巡駐駕旗尾庄之「王令」，是當年代天府南巡時碩果僅存之王令，也是該宮鎮殿之寶。近幾年在愛爾麗集團長期鼎力捐助下，原建築及硬體設備已陸續修繕更新，更增建御路九龍堵、大型北方門獅石雕、價值百萬大殿敬桌、大型千里眼、順風耳將軍石雕，百年宮廟因而風華再現。今年廟方奉天上聖母聖示，訂於今年國曆11月23日至25日將舉辦三朝祈安清醮法會大典，這是時隔34年的地方盛會。誠摯邀請十方善信大德同霑法喜，也歡迎全台各宮廟神尊蒞臨鑑醮，共沐神恩。