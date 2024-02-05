搶攻春節賞屋商機 台中新案場過年不打烊開門迎貴客

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總統大選底定，房市利空可望出盡，剛性購屋族紛紛出籠！中台灣不動產代銷龍頭-萬群地產董事長謝坤成認為，未來兩年房市將有好光景、呈現「量穩價也穩」趨勢！近期遞延性買盤明顯進場，隨著農曆春節連假到來，台中不少接待中心祭出過年不打烊、布局搶攻春節賞屋商機，而大多數新案場則自年初三、年初四開門迎客！

目前線上預售案與新接案量合計超過千億元的萬群地產，已知旗下位於水湳經貿園區的「豐邑PARK ONE」、銷售創佳績的「親家中央公園」、七期「鉅陞V市政」等新案場，只休除夕一天，大年初一就開門迎賓，搶攻春節假期的賞屋商機。

預計年初三開門迎客的預售案場，包括北屯區「大鑫琢寓」與久樘南投鹿谷「杉也先生」等；其中，久樘鹿谷「杉也先生」年前持續接待預約VIP，鹿谷接待中心年初三營業，預計年後正式開案。

台中許多指標性案場普遍選在大年初四開門營業，包括南屯區單元二的「陸府續森」與「精銳SKY ONE」，以及14期「THE精銳」、龍井區「精銳WORLD」、富華創新水湳案「之序」、龍井區「茂洋晴山洋洋」等等。

此外，麗晨建設春節連假期間則開啟電話轉接服務，包括七期「麗晨語山簷」、12期「麗晨花果山」、五期「麗晨山哼歌」等新案服務不中斷，「丰二三」企業總部則在年初六開始接待客戶；麗晨建設並預告位於七期惠安段的「麗晨片片山閑」，預計年後登場，備受粉絲期待。

目前線上有多案同時銷售的精銳建設，14期「THE精銳」案均價已達67.56萬元，最高單價高達83.55萬元，預計年初四開門營業；龍井區「精銳WORLD」新案，受惠中科台中園區二期擴建計畫去年底已過關，最快今年6月可交地給台積電投資最新製程新廠，吸引科技族搶進置產，實登揭露成交單價在48至57萬元之間；「精銳SKY ONE」近期吸引高端購屋族賞屋，銷售表現亮眼，成交單價在69至75萬元之間。

此外，北屯區「大鑫琢寓」案預計年初三開始接待貴賓，並預計於3月9日開工動土，將成為北屯市中心開春後公開首案；富華創新水湳首案「之序」，產品規劃47、52坪均質三房，目前已有54筆實登揭露，最高單價來到73.2萬元，成交均價在68.26萬元，預計年初四開放預約賞屋。