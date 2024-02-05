台指期夜盤小回 兔年封關續留意美股動態

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台股5日金兔年封關，美股仍持續交易，美國聯準會（Fed）主席上周持續對3月降息樂觀預期澆冷水，且目前聯準會也尚未對降息時點進行考慮，使原先5月降息的預期變得更撲朔迷離，6月降息議題浮上檯面，美股三大期指盤前同步下挫，台指期夜盤也小跌34點，暫報18,051點，仍守穩萬八。

台股封關日股期雙雙收紅，同步站穩萬八大關，但台指期日盤僅小漲2點，夜盤則在美股期指拖累下小幅回檔；籌碼方面，外資期貨空單5日減少642口，但淨空單仍有5,494口。

元富期貨表示，台指期5日回測萬八大關有撐，封關日成功守住所有均線，目前均線呈現多頭排列，技術指標也有利多方操作，月線附近可視為多空分水嶺，待15日開紅盤日後，資金量能可望回籠，指數展開另一波行情，惟此段時間投資人仍需持續留意國內外市場變化。

觀察期交所內的商品，也普遍走弱，小臺指期下跌33點、電子期貨下跌0.4點、小電子期下跌0.85點、半導體30期貨也下跌5點、台灣50 ETF也同步下跌0.1點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤小幅下跌1點，暫報647元。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨、美國標普500期貨分別下挫35點、1.25點，美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨則上漲7點及20點；英國富時100期貨則是小漲5點，報7,601點。

商品期貨跌勢則相對沉重，黃金US期報價下跌12.7點、台幣黃金期下跌22.5點，布蘭特原油期貨下跌16點。